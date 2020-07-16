Галкін і Пугачова потрапили в скандал через власника клініки сурогатного материнства

У Москві затримано генерального директора центру сурогатного материнства Владислава Мельникова, який нібито вибирав сурогатну матір для Алли Пугачової і Максима Галкіна.

Медика звинувачують в торгівлі дітьми. Після скандалу, який виник в мережі, комік Максим Галкін прокоментував ситуацію, повідомила радіостанція "Говорит Москва".

Так, раніше стало відомо, що напередодні затримання Мельникова також були арештовані кілька співробітників центру сурогатного материнства. Сам він розповідав, що саме його центр підбирав сурогатну маму для виношування близнюків зіркової пари Лізи і Гаррі Галкіних.

Владислав Мельников Говорит Москва

Затриманим акушерам-гінекологам пред'явлено звинувачення за кримінальною статтею "Торгівля людьми". Справа була порушена після виявлення п'ятьох немовлят в квартирі на Аргунівській вулиці в Москві. На них були оформлені документи китайською мовою. Повідомлялося, що діти були народжені сурогатними матерями на території Росії. Інцидент трапився в кінці червня

Сам Максима Галкін повідомив радіостанції "Говорить Москва", що він з дружиною користувався послугами інших фахівців. З Мельниковим він не знайомий і ніколи не співпрацював.

Гаррі і Ліза Галкіни Teleprogramma.pro

"Я не знаю цієї людини. Ми ніколи з ним не перетиналися, не співпрацювали. Що стосується сурогатного материнства – повністю цим всім займалася клініка "Мать и дитя" Марка Курцера. Я уточнив у клініці, вони теж в процесі підбору сурогатної матері для нас не співпрацювали з цією людиною. Вони займалися цим самі. Тому я не знаю, звідки ця новина. Нічого не можу сказати", – зазначив Галкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський комік Максим Галкін показав розкішний замок, в якому він живе разом зі своєю дружиною співачкою Аллою Пугачовою.