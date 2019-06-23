Фреймут завела мережу фото в одній сорочці на голе тіло

Українська телеведуча Ольга Фреймут в білій сорочці на ліжку поділилася секретом успіху із шанувальниками.

Світлину зірка опублікувала в Instagram і запевнила, що не знає ніякого конкретного рецепту. "Мене запитують, як досягти успіху? Щодня, за будь-якої можливості. Але хіба я знаю? Успіх у кожного свій. Але завжди ручної роботи", - написала Ольга.

Ведучу одразу підтримали в коментарях: "Хоч одна людина сказала правду, а не почала тренінг на цю тему", "Згодна з вами на всі 100%, успіх у кожного свій", - писали Олі.

скрін Instagram Фреймут

Примітно, що знімок Фреймут зробила в Каліфорнії, а за об’єктивом була фотограф зі світовим ім’ям Саша Самсонова, яка раніше знімала на фотосесіях світових зірок: Кайлі і Кендалл Дженнер, сімейство Кардашьян, Pink та багато інших.

Фреймут заміжня за генеральним директором "Нового каналу" Володимиром Локотком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вельми пікантний знімок Ольги Фреймут, на якому вона позувала у відвертій сукні з глибоким вирізом в зоні декольте, викликав справжній фурор у мережі. Тоді фанати похвалили ведучу за сміливість.

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