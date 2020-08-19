Фото мертвої Легкоступової хотіли купити за 500 тисяч рублів – медсестра

Медсестра травматологічного відділення лікарні в Москві, де лежала покійна співачка Валентина Легкоступова, зізналася, що журналісти хотіли купити фото мертвої артистки за 500 тисяч рублів (185 тисяч гривень).

Про це працівниця медзакладу розповіла виданню "Popcake". За її словами, коли журналісти зрозуміли, що 54-річна співачка незабаром помре, то пропонували гроші за її фото в лікарні.

"На наше відділення почалася справжня атака, через якихось знайомих, від знайомих знайомого. Журналісти намагалися проникнути. Моїй колезі через товариша одне видання запропонувало 500 тисяч рублів за фото загиблої пацієнтки", – відзначила медсестра.

Валентина Легкоступова померла 14 серпня Ugra-news

Нагадаємо, Легкоступова була знайдена у себе вдома з пробитою головою. Її госпіталізували 8 серпня з набряком мозку, жінка перебувала в комі. На тілі співачки були знайдені синці. Коли її знайшли в квартирі, поруч був чоловік, Юрій Фірсов, який пізніше втік. 14 серпня співачка померла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше донька Легкоступової Анетта Бриль заявила про погрози, які надходили їй від Юрія Фірсова.

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