"Вийду заміж у сукні з кейпом": фіналістка "Холостяка" зробила заяву про весілля

Фіналістка реаліті-шоу "Холостяк-10" Дана Оханська зізналася, про яку весільну сукню мріє.

Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала новий пост.

Дана Оханська Instagram @dana_okhanska

На фотографіях, які були зроблені під час традиційної церемонії троянд, Дана позує в розкішній білій сукні з довгим подолом. Вбрання нагадувало весільне.

"Коли буду виходити заміж, обов'язково виберу сукню з кейпом", – підписала публікацію Оханська.

Дана Оханська Instagram @dana_okhanska

Дана Оханська Instagram @dana_okhanska

Дана Оханська Instagram @dana_okhanska

Дана Оханська Instagram @dana_okhanska

Шанувальники, побачивши нові знімки Дани, прийшли в захват від вбрання дівчини. Більшість зазначили, що учасниця виглядає як наречена, інші ж написали, що Оханська точно стане переможницею шоу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що головний герой десятого сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк показав серію зворушливих фотографій, де він зображений разом зі своєю сім'єю.

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