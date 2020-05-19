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19 травня • оновлено в 13:45
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Фіналістка шоу "Холостяк-10" Дана Оханська заінтригувала розповіддю про весільну сукню

3.3т
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Фіналістка реаліті-шоу "Холостяк-10" Дана Оханська зізналася, про яку весільну сукню мріє.

Так, на своїй сторінці в Instagram дівчина опублікувала новий пост.

Дана Оханська

Дана Оханська

Instagram @dana_okhanska

На фотографіях, які були зроблені під час традиційної церемонії троянд, Дана позує в розкішній білій сукні з довгим подолом. Вбрання нагадувало весільне.

"Коли буду виходити заміж, обов'язково виберу сукню з кейпом", – підписала публікацію Оханська.

Дана Оханська

Дана Оханська

Instagram @dana_okhanska

Дана Оханська

Дана Оханська

Instagram @dana_okhanska

Дана Оханська

Дана Оханська

Instagram @dana_okhanska

Дана Оханська

Дана Оханська

Instagram @dana_okhanska

Шанувальники, побачивши нові знімки Дани, прийшли в захват від вбрання дівчини. Більшість зазначили, що учасниця виглядає як наречена, інші ж написали, що Оханська точно стане переможницею шоу.

"Вийду заміж у сукні з кейпом": фіналістка "Холостяка" зробила заяву про весілля
"Вийду заміж у сукні з кейпом": фіналістка "Холостяка" зробила заяву про весілля
"Вийду заміж у сукні з кейпом": фіналістка "Холостяка" зробила заяву про весілля
"Вийду заміж у сукні з кейпом": фіналістка "Холостяка" зробила заяву про весілля
"Вийду заміж у сукні з кейпом": фіналістка "Холостяка" зробила заяву про весілля
"Вийду заміж у сукні з кейпом": фіналістка "Холостяка" зробила заяву про весілля

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що головний герой десятого сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк показав серію зворушливих фотографій, де він зображений разом зі своєю сім'єю.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
Тег
Холостяк-10
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