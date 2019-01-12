''Фігура - кайф'': Астаф'єва захопила мережу оголеним фото

Українська співачка, актриса й екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва показала знімок, на якому зображена в купальнику.

Фото опубліковано в Instagram-акаунті Астаф'євої. На ньому вона позує на одному з пляжів острова Балі, де вона проводить свою відпустку.

Шанувальники співачки прийшли в захват від її знімка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-солістка гурту Nikita Даша Астаф'єва показала пікантні фото, де блиснула на камеру пишними грудьми.

Секс-бомба активно гастролює містами України з виставою "Чоловік нарозхват". У InstaStories зірка позувала в еротичній білизні, показавши свій шикарний бюст.

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