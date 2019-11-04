"Боляче дивитися!" Фанатів налякав втомлений вигляд чоловіка Заворотнюк. Відео

Чоловік російської акторки Анастасії Заворотнюк, фігурист Петро Чернишов, налякав шанувальників зовнішнім виглядом.

Так, чоловік вийшов на лід у шоу Тетяни Навки "Руслан і Людмила", в якому відкатав головну партію — богатиря Руслана. Відповідне відео було опубліковане в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов Фото: mediacratia.ru

Глядачі в коментарях під публікацією зазначили, що хоч під час виступу Чернишов ретельно приховував свої справжні емоції під сценічною посмішкою, але насправді він мав вигляд змарнілий і сильно виснажений.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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