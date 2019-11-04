"Боляче дивитися!" Фанатів налякав втомлений вигляд чоловіка Заворотнюк. Відео

Чоловік російської акторки Анастасії Заворотнюк, фігурист Петро Чернишов, налякав шанувальників зовнішнім виглядом.
Так, чоловік вийшов на лід у шоу Тетяни Навки "Руслан і Людмила", в якому відкатав головну партію — богатиря Руслана. Відповідне відео було опубліковане в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов
Фото: mediacratia.ru
Глядачі в коментарях під публікацією зазначили, що хоч під час виступу Чернишов ретельно приховував свої справжні емоції під сценічною посмішкою, але насправді він мав вигляд змарнілий і сильно виснажений.
Наші перші північні гастролі !!! 😍😍😍 Ми щасливі бути в Санкт-Петербурзі з нашої казкою на льоду "Руслан і Людмила" !!! Спасибі глядачам, ви незвичайні !!!! 🙌🙌🙌 Такий теплий прийом, повний зал і овації !!! 🥰💯🎉🙏 Попереду у нас ще цілих три казкових дня 2, 3, 4 листопада, і ми чекаємо всіх, хто ще не бачив наше Чари на льоду !!! 😉✨✨✨⛸️ # ТатьянаНавка # ПетрЧернишев # РусланіЛюдміла # мюзіклнальду # сказканальду # гастролі # навкашоу
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості й може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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