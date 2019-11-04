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4 листопада • оновлено в 11:01
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"Боляче дивитися!" Фанатів налякав втомлений вигляд чоловіка Заворотнюк. Відео

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Чоловік російської акторки Анастасії Заворотнюк, фігурист Петро Чернишов, налякав шанувальників зовнішнім виглядом.

Так, чоловік вийшов на лід у шоу Тетяни Навки "Руслан і Людмила", в якому відкатав головну партію — богатиря Руслана. Відповідне відео було опубліковане в мережі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов

Фото: mediacratia.ru

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Глядачі в коментарях під публікацією зазначили, що хоч під час виступу Чернишов ретельно приховував свої справжні емоції під сценічною посмішкою, але насправді він мав вигляд змарнілий і сильно виснажений.

"Боляче дивитися!" Фанатів налякав втомлений вигляд чоловіка Заворотнюк. Відео
"Боляче дивитися!" Фанатів налякав втомлений вигляд чоловіка Заворотнюк. Відео
"Боляче дивитися!" Фанатів налякав втомлений вигляд чоловіка Заворотнюк. Відео
"Боляче дивитися!" Фанатів налякав втомлений вигляд чоловіка Заворотнюк. Відео

Наші перші північні гастролі !!! 😍😍😍 Ми щасливі бути в Санкт-Петербурзі з нашої казкою на льоду "Руслан і Людмила" !!! Спасибі глядачам, ви незвичайні !!!! 🙌🙌🙌 Такий теплий прийом, повний зал і овації !!! 🥰💯🎉🙏 Попереду у нас ще цілих три казкових дня 2, 3, 4 листопада, і ми чекаємо всіх, хто ще не бачив наше Чари на льоду !!! 😉✨✨✨⛸️ # ТатьянаНавка # ПетрЧернишев # РусланіЛюдміла # мюзіклнальду # сказканальду # гастролі # навкашоу

Публікація від Tatiana Navka (@tatiana_navka)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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