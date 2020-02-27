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27 лютого • оновлено в 08:01
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Євробачення-2020: Росію представить співак з України

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Росію на Євробаченні-2020 у Роттердамі представить 35-річний співак Олександр Панайотов, який народився в Запоріжжі.

Про це повідомляє Starhit.

Олександр Панайотов

Олександр Панайотов

aif.ru

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Пісню, з якою артист виступить на музичному конкурсі, поки не представили. Однак відомо, що вибрати композицію для Євробачення Панайотову допоміг його продюсер Григорій Лепс.

Олександр Панайотов

Олександр Панайотов

aif.ru

Як пише видання, співак намагався потрапити на Євробачення з 2005 року, а в 2008 році в національному відборі він поступився першістю Дімі Білану. Через кілька років Панайотов знову пробував свої сили, однак тоді на нацвідборі вибрали Юлію Самойлову.

Олександр Панайотов

Олександр Панайотов

aif.ru

Відзначимо, що Олександр Панайтов народився в Запоріжжі, а здобув освіту в Києві. Популярність до артиста прийшла в 2003 році після участі в російському шоу "Народний артист". З тих пір Панайотов неодноразово брав участь у різних шоу в РФ.

Олександр Панайотов

Олександр Панайотов

hellomagazine.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 лютого Україна вибрала представника на Євробачення-2020. Ним став етно-колектив Gо_A, який набрав максимальну кількість балів під час фіналу Національного відбору – 12.

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Читайте всі новини по темі "Євробачення-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
Євробачення-2020
Особа
Олександр Панайотов
Місце
Росія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ха ха ха ничего у москаликов без украинцев нету)))))
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Артеллерист Моня, куда нам до вас, убо гих
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