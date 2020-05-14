Євробачення-2020: де та коли дивитися онлайн-трансляцію другого півфіналу

В четвер, 14 травня о 22:00 за київським часом відбудеться онлайн-концерт другого півфіналу міжнародного конкурсу Євробачення-2020, який цьогоріч скасували через пандемію коронавірусу.

Виступи учасників транслюватимуться на офіційному каналі конкурсу Eurovision Song Contest на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

liga.net

Так, відомо, що в другому півфіналі глядачі побачать виступи 18 країн-учасниць: Австрії, Молдови, Польщі, Сан-Марино, Сербії, Ісландії, Чехії, Греції, Естонії, Данії, Болгарії, Швейцарії, Фінляндії, Вірменії, Латвії, Грузії, Португалії та Албанії. Відео виступів будуть показані в тому порядку, в якому конкурсанти мали виходити на сцену в Роттердамі.

Зазначимо, що під час онлайн-трансляції традиційного голосування за учасників не відбудеться.

bigmir.net

Наступний онлайн-концерт запланований на 16 травня – в день фіналу Євробачення-2020. Організатори обіцяють глядачам спеціальне шоу.

А напередодні великого шоу, 15 травня, о 21:45 на суспільному телеканалі UA:ПЕРШИЙ покажуть музично-розважальне шоу "Наші на Євробаченні". Стрічка розповість про шляхи України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як минув перший онлайн-півфінал Євробачення-2020 12 травня, в якому виступила Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2020 року мав відбутися в місті Роттердам (Нідерланди). Конкурс скасували через пандемію коронавірусу.

Євробачення-2021 відбудеться на тій же локації, як було заплановано 2020 року. За бажанням країн-учасниць, вони можуть відправити на музичні змагання тих же учасників, що були обрані для поїздки 2020-го, проте з новими піснями.

Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс із піснею Arcade.

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