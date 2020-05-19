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19 травня • оновлено в 17:20
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Єві Польній - 45: як зараз виглядає зірка "Гости из будущего"

6.1т
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19 травня 45 років виповнюється Єві Польній – популярній російській співачці, екс-солістці поп-гурту "Гости из будущего", пік популярності якої припав на кінець 90-х років.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як артистка виглядає зараз і дізнатися найяскравіші факти з її біографії.

Єві Польній - 45: як зараз виглядає зірка "Гости из будущего"

Єва Леонідівна Польна народилася 19 травня 1975 року. Вперше дівчина з'явилася на сцені разом з популярним пітерським реп-гуртом "А-2". Вона виступала в якості танцівниці і бек-вокалістки.

Єві Польній - 45: як зараз виглядає зірка "Гости из будущего"

У 1996 році вона познайомилася з Юрієм Усачовим, який якраз шукав вокалістку в свій музичний проект. У проекті під назвою "Гости из будущего" Єва була не тільки солісткою, а й автором пісень та постановницею шоу.

На початку 2009-го гурт оголосив про припинення свого існування.

Єві Польній - 45: як зараз виглядає зірка "Гости из будущего"

Багато шанувальників гурту, думали що між Польною і Усачовим був роман, проте їх пов'язували тільки дружні відносини. У 2005 році співачка народила доньку Евелін, але імені її батька не назвала. Через два роки на світ з'явилася друга дочка артистки Амалія. Її батьком є бізнесмен Сергій Пільгун.

Єві Польній - 45: як зараз виглядає зірка "Гости из будущего"
Єві Польній - 45: як зараз виглядає зірка "Гости из будущего"

Зараз Польна продовжує сольну кар'єру.

Єві Польній - 45: як зараз виглядає зірка "Гости из будущего"
Єві Польній - 45: як зараз виглядає зірка "Гости из будущего"
Єві Польній - 45: як зараз виглядає зірка "Гости из будущего"
Єві Польній - 45: як зараз виглядає зірка "Гости из будущего"

Як раніше писав OBOZREVATEL, 19 травня 74 року виповнюється головному герою культового італійського серіалу "Спрут" Мікеле Плачідо. Він народився в 1946 році і прославився завдяки ролі комісара Катані.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Особа
Єва Польна
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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