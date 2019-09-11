"Если ты делаешь фильм только для того, чтобы что-то втолковать миру, не пытаясь попутно его развлечь, – это будет пустая трата времени", – говорит Леонардо ДиКаприо.

И не только говорит, но и делает. Практически все фильмы, в которых он снимался, включая свежий хит "Однажды… в Голливуде" знаменитого Квентина Тарантино, говорят о серьезных вещах, но при этом не дают зрителям заскучать. Слова Лео о важности развлекательной миссии идеально отражают программную установку MBTI-психотипа, к которому на основании прикладного психоанализа можно отнести актера, – ЕSFР, "Артист". Ведь устраивать шоу, развлекать, будоражить и очаровывать окружающих, заставляя их забыть о печалях, – главное стремление "Артистов". И они умеют делать это так хорошо, как никто другой.

MBTI – это Myers-Briggs Type Indicator: классификация, включающая 16 психотипов, разработанная на основе теории личности психоаналитика Карла Густава Юнга, созданной им для объяснения нормальных различий здоровых людей. На протяжении последних 70 лет MBTI активно применяют в более чем 60 странах мира. Сегодня инструмент MBTI для эффективного построения своих команд используют более 70% компаний из списка Fortune 500.

По Юнгу, различия в поведении возникают из-за врожденных тенденций людей по-разному использовать свой мозг. Люди действуют, исходя из этих тенденций, поэтому у них развиваются разные модели поведения. Психотип — основа нашей психики. Это врожденные бессознательные установки личности – ядро, которое формируется до трех лет, на образование которого не влияют ни окружающая среда, ни воспитание, ни родители, ни генетика. Психотип – наша суть и основа с набором сильных и слабых, положительных и отрицательных качеств. Его можно сравнить со скелетом, а поведение – с одеждой, надеваемой в зависимости от настроения и обстоятельств.

От "Санта-Барбары" до "Оскара"

Можно сказать, что стать актером Леонардо ДиКаприо было предназначено самой судьбой, ведь ESFP обожают развлекать людей и по этой причине очень часто выбирают профессии, связанные с публичными выступлениями. Выступать на сцене или быть в кадре – истинное наслаждение для представителей этого психотипа. Конечно, не все "Артисты" становятся артистами в прямом смысле слова, но даже в менее зрелищных сферах деятельности ESFP отдают предпочтение активной работе в прямом контакте с людьми, а не "сидячим" техническим специальностям.

Впервые перед камерой Леонардо появился еще в два с половиной года, когда отец отвел его на популярное детское телешоу. А в возрасте 14 лет парень сознательно решил стать актером. Он нашел агента и сумел его заинтересовать.

"Артисты" стремятся наслаждаться жизнью. Представители этого психотипа всячески стараются избегать бед и волнений, игнорируя трудности и невзгоды так долго, насколько это возможно. Но это не значит, что они не способны приложить усилия, когда это необходимо для достижения их мечты. "Думаю, меня сложно назвать упорным человеком, но факты говорят обратное. В тот год, когда мне исполнилось 15 лет, я сходил, наверное, на 160 разных прослушиваний и проб, однако не получил ни одной роли", – вспоминает ДиКаприо. Но со временем ситуация изменилась: его начали приглашать сниматься – правда, в основном в рекламных роликах и сериалах (кстати, тогда юный Лео появился даже в знаменитой "Санта-Барбаре": в 16 лет он сыграл молодого Мейсона Кэпвелла в одном из эпизодов).

Дальше начались и полнометражные фильмы, а в 1993 году вышла его первая серьезная картина – драма "Что гложет Гилберта Грейпа", где ДиКаприо сыграл умственно отсталого брата героя Джонни Деппа. За эту роль 20-летний Леонардо получил первую номинацию на "Оскар" – и с этого момента началась его многолетняя погоня за заветной статуэткой, завершившаяся успехом только в 2017 году, когда ДиКаприо наконец-то наградили за роль в фильме "Выживший".

Но вернемся к юному Лео. Когда он активно занялся актерской карьерой, времени на учебу особо не осталось. И нельзя сказать, чтобы ДиКаприо из-за этого особо переживал. "Не люблю школу: там заставляют сосредотачиваться на том, чего ты не хочешь знать", – признается он. И продолжает: "В школе на меня мало кто обращал внимание. По крайней мере до тех пор, пока от нечего делать я не начал изображать из себя безмозглого идиота с перебитой рукой". Такое отношение к учебе характерно для ESFP: хотя обычно они без проблем справляются со школьной нагрузкой, их оценки зачастую оставляют желать лучшего. "Артисты" принимают школу как неизбежность и пытаются найти радость везде, где это возможно, – на уроках физкультуры и музыки, в школьных представлениях, а больше всего – в дурачествах со своими друзьями. Такая позиция объясняется тем, что ESFP стремятся только к тем знаниям, которые позволят им реально действовать здесь и сейчас, и поэтому традиционная школьная программа с их точки зрения – пустая трата времени. Что ж, как говорится, – каждому свое: нельзя сказать, что прохладное отношение к учебе и отсутствие высшего образования помешали Лео сделать головокружительную карьеру и стать одним из самых знаменитых и успешных актеров современности.

Жизнь как вечеринка

"Артистам" просто необходима публика: они категорически не любят оставаться в одиночестве, при всякой возможности ищут себе компанию, и обычно находят ее – ведь они прекрасные товарищи. Вот и ДиКаприо – один из самых известных голливудских "гуляк". "Подозреваю, что это довольно трудно – быть одиноким", – говорит актер. И да – чувство одиночества ему не слишком знакомо, потому что он всегда в компании друзей. Раньше Лео часто закатывал грандиозные вечеринки в своих особняках – вполне в стиле своего персонажа из "Великого Гетсби". А в последнее время стал все чаще проводить их на яхтах – подальше от папарацци.

ESFP умеют вести непринужденную беседу, с удовольствием острят, у них всегда наготове новые шутки и анекдоты. Для них не существует слишком серьезных или запретных тем, по поводу которых нельзя было бы шутить. Данное им природой умение получать от жизни удовольствие заставляет "Артистов" чаще, чем представителей других психотипов, поддаваться разнообразным соблазнам. Наслаждение жизнью – главная цель существования ESFP, поэтому они готовы испробовать все доступные виды удовольствий, при этом не слишком задумываясь о возможных последствиях.

Энергичные и раскованные, "Артисты" везде создают позитивную атмосферу, и жизнь вокруг них похожа на праздник. Главные гости на празднике жизни Лео – его закадычные старые приятели, которых у него очень много: это, к примеру, актеры Лукас Хаас, Тоби Магуайр, Джона Хилл, Орландо Блум, Марк Уолберг, Кевин Конноли, Джей Р. Фергюссон, Итан Сапли, сценарист Хармони Корин, иллюзионист Дэвид Блейн, музыкант Q-Tip. В компании многих из них он, помимо прочего, частенько играет в покер.

А вот близких подруг у ДиКаприо… аж одна: актриса Кейт Уинслет, с которой он играл главные роли в кинолентах "Титаник" и "Дорога перемен". Также актер никогда не был женат (и, кажется, не собирается), детей у него нет, зато – есть длинная череда подружек-моделей. Всех не упомнишь, вот – самые известные: Хелена Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Тони Гаррн, Камила Морроне, но ими донжуанский список Лео далеко не исчерпывается. Что поделать – "Артисты" любвеобильны и влюбляются снова и снова будто первый раз в своей жизни. Они хотят нравиться всем и каждому, и поэтому могут показаться лицемерными хамелеонами, не слишком разборчивыми в связях. На самом же деле они без задней мысли стремятся разделить с любым партнером радости жизни. Да, "Артист", конечно же, может быть теплым, щедрым, любящим другом для своего партнера или ребенка, однако не следует ждать от него стопроцентной надежности и стабильность – это не его сильная сторона.

Сделать мир лучше

Впрочем, несмотря на страсть "Артистов" к бесконечному веселью, было бы большой ошибкой считать их легкомысленными людьми, которых ничего не заботит. "Больше всего на свете мне хочется стать безответственным придурком, какими являются многие из моих друзей, – признавался Леонардо ДиКаприо. – Но когда я думаю о последствиях такого поведения, я понимаю, что вряд ли могу себе это позволить".

ESPF считается одним из самых щедрых и добрых психотипов. В "Артистах" нет ни капли скупости или прижимистости, они исповедуют принцип "все мое – твое". Так, к примеру, ДиКаприо тратит миллионы долларов на разнообразные экологические инициативы и искренне переживает за будущее нашей планеты.

"Мне кажется, самой большой проблемой на сегодня является проблема того, как заставить людей потреблять меньше, – говорил он в интервью несколько лет назад. – Я стараюсь бережно относиться к окружающему миру. У меня солнечные батареи на крыше. У меня гибридная тачка, которая выбрасывает на 75% меньше углекислого газа, чем обычная машина. Такие же тачки я купил матери, отцу и его новой жене. Но я знаю, что этого недостаточно. Например, у меня нет компостной ямы".

С 2014 года актер является послом мира ООН по проблемам климата. А в 2016 году на Всемирном экономическом форуме в Давосе ДиКаприо получил премию Crystal Award за вклад в защиту окружающей среды. Создав в 1998 году фонд Leonardo DiCaprio Foundation, актер выделил более $30 млн на развитие 70 инновационных проектов в сфере защиты окружающей среды в 40 странах. В частности – на защиту морской фауны и животных, которым грозит вымирание.

"В целом, мне нравится, как устроен мир", – говорит ДиКаприо с присущим "Артистам" оптимизмом и жизнелюбием. Но при этом Леонардо не упускает шанса исправить в этом мире то, что требует исправления.

Другие известные "Артисты"

Как расшифровать ЕSFР? В данной аббревиатуре E означает экстравертность, S – рассудительность, F – ориентацию на чувства, Р – спонтанность. Это довольно распространенный психотип: к нему принадлежит около 7–8% населения Земли. "Артистами" были художник Микеланджело, британский адмирал Нельсон, российский император Петр I, диктатор Бенито Муссилини, король рок-н-ролла Элвис Пресли, легенда кино Мерилин Монро, создатель журнала Playboy Хью Хэффнер, президент США Рональд Рейган. Из ныне живущих известных людей – экс-президент Америки Билл Клинтон, музыканты Элтон Джон и Майли Сайрус, знаменитый шеф-повар Джейми Оливер, актер Уилл Смит, бизнесмен Ричард Брэнсон.

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