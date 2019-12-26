El Кравчук представив нову пісню про інопланетян

Співак El Кравчук представляє пісню з нового альбому під назвою "ALLO", яку присвятив планеті-двійнику Землі.

Артист вірить, що у кожного елемента на нашій планеті є дзеркальне відображення в нескінченних просторах галактики і всьому нашому технологічному прогресу ми зобов'язані інопланетянам.

10 років тому у співака відбувся контакт з прибульцями, який змусив його по-іншому подивитися на світ.

"Ми не самотні у Всесвіті", - про це El Кравчук співає в новому розривні хіті, автором якого став Михайло Некрасов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в квітні "Бумбокс" і Тіна Кароль порадували фанів кліпом на спільний трек "Безодня".

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