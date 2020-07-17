Екссолістка "ВІА Гри" Надія Мейхер стане учасницею нового сезону "Танців з зірками"

Українська співачка, екссолістка гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер візьме участь в новому сезону шоу "Танці з зірками", яке стартує восени на телеканалі "1+1".

Зірка прийняла традиційну естафету #танціззіркаміchallenge від першого учасника проєкту, співака Олега Винника. Відповідне відео вона розмістила в своєму Instagram-акаунті (відео дивіться в кінці новини).

Скриншот відео Instagram Надія Мейхер

"Я неймовірно щаслива знову танцювати... І особливо приємно, коли запрошують брати участь в крутому шоу "Танці з зірками". У глибокому 2006 році я вже брала участь, але тоді так багато не було сказано, пережито, відчуто мовою тіла в танці... Немов все заново!!!" – написала Мейхер.

Артистка також кинула виклик колишній солістці гурту "ВІА Гра" Санті Дімопулос. Вже незабаром стане відомо, чи погодиться співачка брати участь в шоу. Також незабаром відкриються імена ведучих і четвертого судді. Вже відомі імена трьох представників журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма та легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори "Танців з зірками" розповіли, що четвертий сезон буде вражати не тільки яскравими зоряними учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.