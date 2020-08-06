Екснаречена українського співака Віталія Козловського, зірка шоу "Холостяк-5" Раміна Есхакзай, яка довгий час намагалася будувати кар'єру в Росії, розповіла, чому покинула батьківщину.

Про це вона повідомила в інтерв'ю YouTube-шоу "Без комплексов". За словами дівчини, їй не подобалося те, що в Україні її асоціювали лише з проєктом, або ж з чоловіком, тому вона вирішила "втекти з країни". Раміна зазначила: вона хотіла стати популярною та успішною без чиєї-небудь допомоги (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я вирішила сховатися, просто втекти з України, щоб мене не чіпали. Коли я вийшла з проєкту "Холостяк", я була просто Раміна. Потім різко стала чиєюсь дівчиною, стала чоловічим придатком. Я так не граю. Я теж була людиною, особистістю, у мене є своє ім'я, якась кар'єра. Чому я повинна ставати чиєюсь дівчиною, без згадки навіть мого імені? Це зачепило моє его. Я захотіла стати публічною, показати, що я щось можу без проєкту "Холостяк" та чоловіка. Тому й втекла в Москву", – розповіла Раміна.

Екснаречена Козловського зізналася, чому втекла з України в Росію

Вона також додала, що після переїзду в РФ зіткнулася з великою кількістю хейта з боку українців.

"Мені писали: "Навіщо ти поїхала в Росію? Ти не любиш, значить, батьківщину. А чим тобі в Україні не подобається?". Мені подобається, але мене в Україні нікуди не брали. Мені що, сидіти й говорити: "Як шикарно у нас в країні. Нічого, що ви мене не берете!?" Я молода, мені потрібно кар'єру робити, ставати зіркою", – підсумувала Раміна.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Раміна Есхакзай висміяла ніжності свого колишнього коханого з молодою українською моделлю. Козловський похвалився в мережі знімками з дівчиною, які з іронією прокоментувала його колишня.