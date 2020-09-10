Ексдружина Павліка вказала на містичний слід у смерті свого сина

Мати Павла Павліка вказала на містичний слід у смерті сина.

Колишня дружина співака Віктора Павліка Лариса Созаєва знайшла містичний слід у смерті свого сина Павла, який помер від раку у віці 21 року.

Як написала жінка на своїй сторінці в Facebook, Павло Павлік захворів у серпні і через два роки в цьому ж місяці помер. Містичний символізм вона також побачила в даті народження та смерті сина. Він народився 7 травня, а помер – 7 серпня. Созаєва відзначила, що такі збіги були і в її батьків.

"Моя мама народилася 12-го числа, а померла 15-го. А тато народився 15-го, а помер 12-го.

Мій син захворів у серпні і помер у серпні. Народився 7-го числа і помер 7-го. У хоспіс привезли його 8 числа і вивезли 8-го. Йому йшов 22-ий рік, і місце на кладовищі 22-е", – розповіла мати Павла Павліка.

Созаєва вказала на містичний слід у трагедії з сином. Facebook Лора Созаєва

Користувачі соцмережі в коментарях під публікацією поділилися схожими історіями. А дехто відзначив, що "не потрібно заглиблюватися в творіння Бога, адже містика не любить втручань".

Шанувальники поділилися схожими історіями. Facebook Лора Созаєва

У мережі відзначили, що містика не любить втручань. Facebook Лора Созаєва

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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