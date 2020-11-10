Ексдружина Меладзе розповіла, як пережила важке розлучення

Колишня дружина співака Валерія Меладзе Ірина Малухіна розповіла, що змогла перенести важке розлучення з артистом завдяки вірі.

Так, за словами жінки, довгий час вона перебувала в депресії та не могла оговтатися від психологічної травми. Однак після того, як почала ходити в храм – змогла по-новому осмислити своє життя. Такими подробицями Ірина поділилася в інтерв'ю порталу "Пчела".

"Я зрозуміла, що можна вижити й зберегтися лише через віру. Тоді я прийшла в храм. Там я відкрила для себе зовсім інший вид любові, про існування якої не знала раніше. У мене була сім'я, любов, але все було іншим. Ця любов виявилася абсолютно іншого рівня, невідомого раніше. У храмі я розуміла, що душа зцілюється. Мені захотілося вивчити питання. Я накупила книжок і майже сім років читала святих отців", – розговорилася Малухіна.

Ексдружина Меладзе зазначила, що не тримає образ на колишнього чоловіка, який пішов від неї до іншої дами. А жінкам, які теж стали жертвами зради в шлюбі, Ірина радить не опускати руки й шукати розради у вірі.

"Ми ніколи не знаємо, в який життєвий капкан потрапимо. Господь зверху дає кожному своє, але саме те, що буде для нього найболючішим. Там, де легко, зросту немає. Тільки тоді, коли нестерпно важко, що без допомоги Бога не вижити, починається підйом", – підсумувала вона.

Ірина та Валерій Меладзе одружилися у 1989 році, пара виростила трьох доньок. Разом подружжя не жило з 2012 року, однак офіційно розлучення відбулося тільки у 2014 році. Після цього виконавець одружився зі своєю колишньою бек-вокалісткою Альбіною Джанабаєвою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка і дружина Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва вперше засвітила обличчя їхнього молодшого сина Луки. Так, на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала відео, на якому вона разом з хлопчиком стояла на березі озера і годувала качок.