Ексчоловік Жанни Фріске зробив пропозицію новій коханій

Чоловік російської співачки Жанни Фріске, яка померла від раку головного мозку, телеведучий Дмитро Шепелєв зробив пропозицію руки й серця своїй коханій, дизайнеру Катерині Тулуповій.

Як повідомляє "7 дней", шоумен зважився на рішучий крок після півтора року стосунків з дівчиною. Зазначається, що пара живе разом в московській квартирі з початку 2019 року. Разом з ними — 6-річний син Дмитра Платон і донька Катерини Лада, ровесниця хлопчика.

Катерина Тулупова і Дмитро Шепелєв

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За словами видання, Шепелєв не планує влаштовувати пишну урочистість. Закохані хочуть скромно розписатися в Москві та відправитися в подорож.

Дмитро Шепелєв та Катерина Тулупова Фото: 7days.ru

Катерина Тулупова з донькою і сином Фріске Фото: t.me/svetskie_hroniki_tm

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася книга одкровень про останні дні Фріске. У ній розповідь ведеться від першої особи — зірки, яка дізналася, що у неї рак.

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