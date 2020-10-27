Ексчоловік Заворотнюк хотів накласти на себе руки, дізнавшись про роман із Жигуновим, – Новікова

Ексдружина російського актора Сергія Жигунова Віра Новікова поділилася подробицями життя після зради чоловіка й Анастасії Заворотнюк.

За її словами, їй та обранцеві актриси Дмитру Стрюкову довелося складно пережити цей період. Про це Віра розповіла в ефірі передачі "Доля людини" з Борисом Корчевніковим (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зрада близьких людей дуже зблизили Стрюкова і Новікову. Колишня дружина Жигунова заявила, що Дмитро навіть хотів покінчити життя самогубством.

"Він дуже болісно все переживав. Я не намагалася вставляти Сергієві й Насті палиці в колеса, тобто не робила нічого, за що б мені потім стало соромно, на відміну від Дмитра. Він говорив про те, що хотів накласти на себе руки. Але мені здається, що на такі одкровення Дмитро пішов через домовленість із газетою. У якійсь мірі йому вдалося вивести мене на певні одкровення, адже коли людина в такому зізнається, хочеться її підтримати. Я, зі свого боку, теж йому говорила, що мені не хочеться прокидатися вранці. Але не можна ж так...", – повідомила Віра Новікова.

Також вона розповіла, що вибратися з важкого стану їй допомогли її доньки – Анастасія та Марія.

"Вони стали моєю опорою, оточили мене теплом і турботою. Тоді я зрозуміла, що діти – моя сила і життєве досягнення", – додала Віра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський актор і продюсер Сергій Жигунов заявив, що остаточно оформив розлучення з Вірою Новіковою, з якою перебував у шлюбі з 2009 року.