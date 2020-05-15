Колишній чоловік російської співачки Ольги Бузової футболіст Дмитро Тарасов зізнався, що після розставання з артисткою купив її приватне листування, й дізнався, що вона негативно відгукувалася про його родину.

Таку заяву спортсмен зробив під час нового інтерв'ю в шоу "Алена, блин!" на YouTube-каналі Super (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дмитро Тарасов та Ольга Бузова nur.kz

За словами Тарасова, коли він вирішив зламати листування Бузової, вони ще не були офіційно розлучені.

"Мені було цікаво дізнатися, що відбувається. Я прочитав ці повідомлення – там був бруд про мою сім'ю. У неї був поганий діалог про мою сім'ю, після чого я попросив її не чіпати мою родини і не лити бруд. Не пам'ятаю, чи отримав я від неї відповідь. Але суть у тому, що незабаром мені знову приходять повідомлення, знову бруд. Жорсткий бруд про мого батька, якого вже немає в живих. Вона мамі моїй писала брудні повідомлення. Я вже тоді розлютився, почав вимагати у машину. Це був урок, щоб вона більше сім'ю мою не чіпала. Мама й батько, якого вже немає в живих, – найважливіше для мене, їх ніхто не сміє чіпати", – зізнався Тарасов.

Дмитро Тарасов та Ольга Бузова ruposters.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дмитро Тарасов розповів про причини розлучення з Ольгою Бузовою.

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