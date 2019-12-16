Екс-коханець Заворотнюк піарив в Росії серіал "Слуга народу" Зеленського

Колишній коханець актриси Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов піарив цього літа в Росії серіал "Слуга народу", де головну роль зіграв Володимир Зеленський.
Відповідний факт вказано в Інстаграм фестивалю телевізійних фільмів "Ранок батьківщини", президентом якого є Жигунов.
Фестиваль проходить в Південно-Сахалінську – на Далекому Сході Росії.
Серіал "Слуга народу" там представив його режисер Олексій Кірющенко.
"Радий, що в цьому році Олексій Кірющенко приїхав до нас на Фестиваль "Ранок Батьківщини", президентом якого я є. Льоша був членом журі і під час фестивалю ми влаштували показ "Слуги народу" в міському парку Південно-Сахалінська. З дозволу президента України, зрозуміло. Фото Олексія з показу в Південно-Сахалінську додаю", - написав Жигунов в Інстаграм 3 серпня 2019 року.
Сьогодні день народження у Олексія Кірющенко. Льоша - приголомшливий комедійний актор, талановитий режисер, який на рівному місці може зробити таку жарт, що всі помруть від сміху. Льоша був режисером "Няні", потім багато ще чого зняв, включаючи "Байки Мітяя", "Вороніних" і т.д., а через багато років зробив серіал "Слуга народу", з якого виросло ціле президент України. Радий, що в цьому році Олексій Кірющенко приїхав до нас на Фестиваль "Ранок Батьківщини", президентом якого я є. Льоша був членом журі і під час фестивалю ми влаштували показ "Слуги народу" в міському парку Південно-Сахалінська. З дозволу президента України, зрозуміло 👌🏻 фото Олексія з показу в Південно-Сахалінську додаю. # сергейжігунов # жігуновфільм
"Поспішайте на просторах Сахаліну. Побачити президента України! Ця акція щосили розрекламована - 19.00, Парк Гагаріна! Сьогодні чекаємо всіх на показ "Слуга народу". Картину представляє режисер і автор сценарію Олексій Кірющенко!" - звучить у віршах анонс на акаунті фестивалю в Інстаграм.
Примітно, що Кірющенко був і режисером серіалу "Моя прекрасна няня", завдяки якому зійшла зірка актриси Анастасії Заворотнюк (до цього серіалу вона була не така відома) і під час зйомок якого, власне, і стався роман у Заворотнюк і Жигунова, і останній навіть кинув дружину після 23 років шлюбу. Правда, в 2009 році, кинувши Заворотнюк, Жигунов все ж повернувся до дружини.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Жигунова звинуватили в побитті Заворотнюк.
Актриса з літа 2019 роки не з'являється на публіці. Сім'я підтвердила у неї важку хворобу. За неофіційною інформацією, у неї рак мозку.
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