Екс-коханець Заворотнюк піарив в Росії серіал "Слуга народу" Зеленського

Колишній коханець актриси Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов піарив цього літа в Росії серіал "Слуга народу", де головну роль зіграв Володимир Зеленський.

Відповідний факт вказано в Інстаграм фестивалю телевізійних фільмів "Ранок батьківщини", президентом якого є Жигунов.

Фестиваль проходить в Південно-Сахалінську – на Далекому Сході Росії.

Серіал "Слуга народу" там представив його режисер Олексій Кірющенко.

"Радий, що в цьому році Олексій Кірющенко приїхав до нас на Фестиваль "Ранок Батьківщини", президентом якого я є. Льоша був членом журі і під час фестивалю ми влаштували показ "Слуги народу" в міському парку Південно-Сахалінська. З дозволу президента України, зрозуміло. Фото Олексія з показу в Південно-Сахалінську додаю", - написав Жигунов в Інстаграм 3 серпня 2019 року.

"Поспішайте на просторах Сахаліну. Побачити президента України! Ця акція щосили розрекламована - 19.00, Парк Гагаріна! Сьогодні чекаємо всіх на показ "Слуга народу". Картину представляє режисер і автор сценарію Олексій Кірющенко!" - звучить у віршах анонс на акаунті фестивалю в Інстаграм.

Примітно, що Кірющенко був і режисером серіалу "Моя прекрасна няня", завдяки якому зійшла зірка актриси Анастасії Заворотнюк (до цього серіалу вона була не така відома) і під час зйомок якого, власне, і стався роман у Заворотнюк і Жигунова, і останній навіть кинув дружину після 23 років шлюбу. Правда, в 2009 році, кинувши Заворотнюк, Жигунов все ж повернувся до дружини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жигунова звинуватили в побитті Заворотнюк.

Актриса з літа 2019 роки не з'являється на публіці. Сім'я підтвердила у неї важку хворобу. За неофіційною інформацією, у неї рак мозку.

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