Екс-дружина Бреда Пітта пережила шок

Колишня дружина знаменитого голлівудського актора Бреда Пітта, теж дуже відома актриса Дженніфер Еністон, була шокована своїм колегою по серіалу "Друзі" Метью Перрі.

Про це вона сама зізналася на своїй сторінці в Instagram 7 лютого.

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Відзначається, що сама Еністон завела акаунт в цій соцмережі тільки 15 жовтня 2019 року. Тоді ж вона поділилася фото постарілих головних героїв серіалу "Друзі". З тих пір актриса опублікувала ще пару десятків фото і зібрала понад 27 мільйонів підписників.

Перрі же завів Інстаграм тільки 9 лютого 2020 року, показавши досить сумне селфі:

В контексті цього Дженніфер показала фото з Меттью Перрі часів зйомок "Друзів", де висловила своє здивування, що він приєднався до Instagram пізніше всіх, враховуючи, що в серіалі працював з комп'ютерами і добре розбирався в техніці.

Як відомо, серіал "Друзі" виходив з 1994 по 2004 рік і для більшості головних героїв залишився найвідомішою роллю, - іншими роботами прославилася тільки сама Еністон.

Меттью Перрі же грав Чендлера Бінга і відзначився тим, що під час зйомок страждав від наркотичної залежності, через що зовсім не пам'ятає події одного з сезонів серіалу.

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