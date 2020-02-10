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10 лютого • оновлено в 19:02
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Екс-дружина Бреда Пітта пережила шок

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Колишня дружина знаменитого голлівудського актора Бреда Пітта, теж дуже відома актриса Дженніфер Еністон, була шокована своїм колегою по серіалу "Друзі" Метью Перрі.

Про це вона сама зізналася на своїй сторінці в Instagram 7 лютого.

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Відзначається, що сама Еністон завела акаунт в цій соцмережі тільки 15 жовтня 2019 року. Тоді ж вона поділилася фото постарілих головних героїв серіалу "Друзі". З тих пір актриса опублікувала ще пару десятків фото і зібрала понад 27 мільйонів підписників.

Перрі же завів Інстаграм тільки 9 лютого 2020 року, показавши досить сумне селфі:

Think I've got a shot with her?

Публікація від Matthew Perry (@ mattyperry4)

В контексті цього Дженніфер показала фото з Меттью Перрі часів зйомок "Друзів", де висловила своє здивування, що він приєднався до Instagram пізніше всіх, враховуючи, що в серіалі працював з комп'ютерами і добре розбирався в техніці.

Як відомо, серіал "Друзі" виходив з 1994 по 2004 рік і для більшості головних героїв залишився найвідомішою роллю, - іншими роботами прославилася тільки сама Еністон.

Меттью Перрі же грав Чендлера Бінга і відзначився тим, що під час зйомок страждав від наркотичної залежності, через що зовсім не пам'ятає події одного з сезонів серіалу.

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