Екс-чоловік Пугачової приготував сенсацію з українською зіркою

Російський артист Філіп Кіркоров привітав з днем народження українську співачку Ольгу Полякову і анонсував гучну прем'єру.

У своєму Instagram-акаунті Кіркоров розсипався в компліментах Поляковій, назвавши її справжньою зіркою в Україні, і, що примітно, побажавши їй успіхів в російському шоу-бізнесі.

"Бажаю тобі і далі відблискувати і сяяти на сцені і дуже чекаю моменту, коли ти постанеш у нас у всій своїй красі і підірвеш усі хіт-паради! Будь щаслива! З Днем Народження!" – написав артист.

Наостанок він, схоже, пообіцяв появу їх спільної роботи.

"Скоро загуляємо (сама знаєш де), і я чекаю нашу осінню сенсацію!" – підкреслив Філіп Кіркоров.

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