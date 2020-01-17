Екс-чоловік Пугачової приготував сенсацію з українською зіркою

Російський артист Філіп Кіркоров привітав з днем народження українську співачку Ольгу Полякову і анонсував гучну прем'єру.
У своєму Instagram-акаунті Кіркоров розсипався в компліментах Поляковій, назвавши її справжньою зіркою в Україні, і, що примітно, побажавши їй успіхів в російському шоу-бізнесі.
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, незрівнянна КОРОЛЕВА ночі-ОЛЯ ПОЛЯКОВА @polyakovamusic ❤️! І хоч не знайшлося у мене нашій спільній фото інший, ніж ця, і твоє блискуче виконання мене в проекті у тебе на Родіне🇺🇦 "Точь в точь" @weitmedia, але це був знак долі, майже 10 років тому, що ми обов'язково зустрінемося і подружимося, не дивлячись ні на які перешкоди і кордони між нами, і мені вже тоді було зрозуміло що ти станеш Суперзіркою у себе в Україні! І ти її стала! 💃🏽 Яскрава! Сонячна! Темпераментна! Неймовірно харизматична і красива! Бажаю тобі і далі блищати і виблискувати на сцені і дуже чекаю моменту, коли ти станеш у нас у всій своїй красі і підірвеш все хіт-паради! Будь щаслива ! З Днем Народження! ❤️ Скоро загуляв (сама знаєш де), і я чекаю нашу осінню сенсацію! Твій Ф.К.🕺🏻 # деньнародженнєвий # оляполякова # Україна # росія # любов # дружба
"Бажаю тобі і далі відблискувати і сяяти на сцені і дуже чекаю моменту, коли ти постанеш у нас у всій своїй красі і підірвеш усі хіт-паради! Будь щаслива! З Днем Народження!" – написав артист.
Наостанок він, схоже, пообіцяв появу їх спільної роботи.
"Скоро загуляємо (сама знаєш де), і я чекаю нашу осінню сенсацію!" – підкреслив Філіп Кіркоров.
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