Єгорова поскаржилася на погрози після скандалу з 'воїнами-селюками'

Українська телеведуча Сніжана Єгорова, яка нещодавно заговорила про "селюків, які спілкуються суржиком і готові своє життя покласти", заявила, що їй та її дітям почали надходити погрози.

Відповідний пост з'явився на її сторінці в Facebook. Ведуча також опублікувала уривок з інтерв'ю, де звучала фраза, і звернулася до журналістів та інших громадян (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Раджу всім вам внести корективи в опубліковані вами матеріали і принести свої вибачення за заклики до насильства, погрози і наклеп, які звучать у мій бік, але головне – у бік моїх дітей", – написала Єгорова.

За словами ведучої, всі матеріали "за фактом наклепу, погроз в соц. мережах, формування завідомо неправдивої інформації та номера телефонів, з яких погрожували невідомі особи", передали в поліцію, а відповідну заяву внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Також справа взята під особистий контроль одним з народних депутатів України з цілю запобігання насильству над малолітніми дітьми і боротьби з тероризмом. У зв'язку з чим направлено депутатський запит, мета якого з'ясування всіх обставин і учасників цієї справи", – зазначила жінка.

Єгорова заявила, що їй погрожують Скріншот поста

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єгорова заявила, що люди, готові полягти за Україну, "ні до чого не прагнули в житті". Колишній чоловік телеведучої – український письменник, актор і телеведучий Антін Мухарський прокоментував її заяву.

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