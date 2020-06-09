Російський актор Михайло Єфремов, який, бувши п'яним, влаштував смертельну ДТП в Москві, попросив судити його за законом.

Про це повідомив колега Єфремова, актор Іван Стебунов, який опинився на місці події, пише "КП".

Єфремов попросив судити його за законом після смертельного ДТП Фото: kyiv.ukrainianwall.com

"Він шокований, ми всі шоковані. Жах просто. Але він все усвідомлює. Я підбіг до нього, коли він був на задньому сидінні поліцейської машини, кажу – "Ти чого?!" А він сидить, притулив голову до вікна: "Ваня, все. Це кінець". Звичайно, він усвідомлює свою провину. Сказав: "Нехай все буде за законом", – розповів Стебунов.

Він також підкреслив, що Єфремова ніхто не збирається "відмазувати" і він відповість "за все, що накоїв".

Стебунов заявив, що Єфремова не будуть "відмазувати"

"Так. Ніхто відмазувати його не збирається. Єфремов відповість за все, що накоїв. Звичайно, вже підключилося багато народу, йому шукають адвоката. Але він готовий до реального терміну. Він готовий відповісти", – запевнив Стебунов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Автомобіль під керуванням актора виїхав на зустрічну смугу на Смоленській площі, після чого трапилося лобове зіткнення з однією з машин.

58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, у який врізався Єфремов – помер вранці 9 червня від внутрішньої кровотечі. Пізніше стало відомо про його останні слова незадовго до смерті.

Діти Єфремова відреагували на трагедію. Зокрема, 19-річна дочка Михайла Анна-Марія зазначила, що їй про це повідомили журналісти. Сама вона не планує виправдовувати батька та вкрай розчарована в ньому.

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