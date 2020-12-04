Єфремов у в'язниці може отримати 'хлібну' посаду із зарплатою

У ЗМІ з'явилася інформація, що засуджений за смертельну ДТП російський актор Михайло Єфремов може обіймати солідну посаду в білгородській колонії, де він відбуватиме покарання. Так, артист може працювати завідувачем клубу.

Це пов'язано з тим, що скоро інший ув'язнений, який обіймає цю посаду, вийде на волю і місце буде вільне. Про це повідомляє "Московський комсомолець".

Відповідно до джерела, в колонії цю роботу називають "блотною", оскільки за неї платять непогані гроші. У разі, якщо Єфремов стане завклубу, то щомісяця зможе отримувати 11 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що засуджений російський актор Михайло Єфремов "зник" дорогою до колонії.