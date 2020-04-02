Джиган раптово зник після новини про розлучення з Самойловою

Український репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність, зник після того, як його дружина Оксана Самойлова оголосила про розлучення.

Так, на своїй сторінці в Instagram Джиган перестав публікувати фото і stories.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Зокрема, шанувальники звернули увагу на те, що артист вже добу не виходить на зв'язок і ніхто не знає, де він. При цьому, раніше репер активно вів свою сторінку: постійно публікував нові знімки, а також вантажив stories.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Сама Самойлова зникнення чоловіка на коментує. Жінка лише зазначила, що за останні два місяці пережила весь шок через поведінку Джигана і більше не буде закриватися в собі.

Оксана Самойлова з донькою Instagram @samoylovaoxana

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