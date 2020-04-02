Джиган раптово зник після новини про розлучення з Самойловою

Український репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність, зник після того, як його дружина Оксана Самойлова оголосила про розлучення.
Так, на своїй сторінці в Instagram Джиган перестав публікувати фото і stories.
Джиган і Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Зокрема, шанувальники звернули увагу на те, що артист вже добу не виходить на зв'язок і ніхто не знає, де він. При цьому, раніше репер активно вів свою сторінку: постійно публікував нові знімки, а також вантажив stories.
Джиган і Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Сама Самойлова зникнення чоловіка на коментує. Жінка лише зазначила, що за останні два місяці пережила весь шок через поведінку Джигана і більше не буде закриватися в собі.
Оксана Самойлова з донькою
Instagram @samoylovaoxana
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив із дружиною та дітьми.
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