Джиган напав на Самойлову: спливли несподівані подробиці скандалу

Зірка Instagram Оксана Самойлова хоче позбавити свого чоловіка, українського репера Джигана, який загримів у психлікарню через наркозалежність, батьківських прав через неадекватну поведінку.

Про це повідомляє видання Super.

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Так, за словами джерел видання, в той вечір, коли подружжя святкувало народження сина Давида, Джиган напав на Самойлову. Наскільки сильно постраждала жінка, поки що невідомо.

Оксана Самойлова і Джиган Instagram @samoylovaoxana

Однак зараз Оксана планує розлучитися з репером після восьми років шлюбу.

Більш того, повідомляється, що через неадекватну поведінку Джигана Самойлова має намір позбавити артиста батьківських прав.

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми Instagram @samoylovaoxana

Джиган і Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми Instagram @samoylovaoxana

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.

Пара також виховує трьох доньок.

Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережу.

Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.

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