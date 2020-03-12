Джиган напав на Самойлову: спливли несподівані подробиці скандалу

Зірка Instagram Оксана Самойлова хоче позбавити свого чоловіка, українського репера Джигана, який загримів у психлікарню через наркозалежність, батьківських прав через неадекватну поведінку.
Про це повідомляє видання Super.
Джиган і Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Так, за словами джерел видання, в той вечір, коли подружжя святкувало народження сина Давида, Джиган напав на Самойлову. Наскільки сильно постраждала жінка, поки що невідомо.
Оксана Самойлова і Джиган
Instagram @samoylovaoxana
Однак зараз Оксана планує розлучитися з репером після восьми років шлюбу.
Більш того, повідомляється, що через неадекватну поведінку Джигана Самойлова має намір позбавити артиста батьківських прав.
Джиган і Оксана Самойлова з дітьми
Instagram @samoylovaoxana
Джиган і Оксана Самойлова
Instagram @samoylovaoxana
Джиган і Оксана Самойлова з дітьми
Instagram @samoylovaoxana
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх в мережу.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
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