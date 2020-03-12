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12 березня • оновлено в 08:23
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Джиган напав на Самойлову: спливли несподівані подробиці скандалу

5.9т
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Зірка Instagram Оксана Самойлова хоче позбавити свого чоловіка, українського репера Джигана, який загримів у психлікарню через наркозалежність, батьківських прав через неадекватну поведінку.

Про це повідомляє видання Super.

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Так, за словами джерел видання, в той вечір, коли подружжя святкувало народження сина Давида, Джиган напав на Самойлову. Наскільки сильно постраждала жінка, поки що невідомо.

Оксана Самойлова і Джиган

Оксана Самойлова і Джиган

Instagram @samoylovaoxana

Однак зараз Оксана планує розлучитися з репером після восьми років шлюбу.

Більш того, повідомляється, що через неадекватну поведінку Джигана Самойлова має намір позбавити артиста батьківських прав.

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Instagram @samoylovaoxana

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми

Instagram @samoylovaoxana

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особи
Оксана Самойлова Джиган
Місце
Росія
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