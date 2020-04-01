Джиган і Самойлова розлучаються: як поділять майно і з ким залишаться діти

Зірковий адвокат Сергій Жорін висловився про те, як український репер Джиган і зірка Instagram Оксана Самойлова, які розлучаються, поділять майно.

Так, у коментарі виданню Starhit Жорін заявив, що аліменти на чотирьох дітей складуть 50% від заробітку Джигана – це максимально можливий відсоток в даному випадку.

Оксана Самойлова й Джиган Instagram @samoylovaoxana

"У даній історії очевидно, що при розлученні суд залишить дочок і сина з мамою. Нажите майно ділиться між подружжям навпіл. Але в законі зазначено, що суд має право відступати від принципу рівності з урахуванням інтересів дітей. Тобто Оксана теоретично може домогтися отримання більшої частки. Але для початку необхідно визначити загальний обсяг спільно нажитого майна – грошових коштів на рахунках, акцій, нерухомості, виняткових прав на об'єкти інтелектуальної власності – і оцінити".

Джиган і Оксана Самойлова з дітьми Instagram @samoylovaoxana

Як зазначає видання, за 2019 рік Джиган заробив близько 50 млн рублів. Із спільного майна у пари є будинок, вартістю 140 млн рублів в елітному підмосковному селищі. Також у репера є три автомобілі класу люкс: Bentley Continental, Rolls-Royce Wraith і Mercedes AMG G63, загальна вартість яких становить більше 30 млн рублів.

Будинок Оксани Самойлової і Джигана starhit.ru

Оксана заробляє рекламою в Instagram, є власницею інтернет-магазину одягу, спортивного онлайн-проекту й сервісу з підбору нянь. Минулого року Самойлова також стала співвласницею косметологічної клініки в столиці.

Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Втім, адвокат закликає не застосовувати крайніх заходів до Джигана:

"Вважаю, що не потрібно взагалі перевантажувати ситуацію непотрібними ініціативами – типу позбавлення батьківських прав, визнання неосудним. По-перше, виникає питання, навіщо? Якщо в даний період часу у Джигана є психологічні складнощі, це не означає, що він з ними не впорається. Коли мова заходить про публічних людей, суспільство часто поспішає закатати їх в асфальт. Якщо він становить небезпеку, то тоді можна обмежувати в спілкуванні з дітьми. Але до кожного кроку необхідно відноситися обережно".

Джиган з дітьми Instagram @samoylovaoxana

Оксана Самойлова і Джиган Instagram @samoylovaoxana

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