Головна Новини
31 березня • оновлено в 15:01
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Джиган і Самойлова розлучаються після 10 років шлюбу: з'явилося офіційне підтвердження

Читати матеріал російською

Зірка Instagram Оксана Самойлова офіційно розлучається з чоловіком, українським репером Джиганом.

Про це вона заявила на своїй сторінці в Instagram. Так, за словами Самойлової, причиною тому послужили постійні зради з боку репера, а також його неадекватна поведінка.

Джиган і Самойлова розлучаються після 10 років шлюбу: з'явилося офіційне підтвердження

"Як складно приймати рішення довжиною в 10 років, коли у тебе 4 маленьких дитини. Але мені не залишили вибору я подаю на розлучення. Всі 10 років щасливого сімейного життя були обманом з його боку, а я просто жила і вірила йому. Він говорив такі речі, клявся здоров'ям наших дітей, що не зраджував, благав не вірити в плітки та чутки. Стільки всього говорив і я вірила, тому що я не здатна на такі обмани, тому що я добра і наївна. Тому що я не розумію як можна так поступати. У нас все було добре, у нас прекрасні діти і було прекрасне життя. І я навіть уявити не могла, що при таких розкладах, коли ви живете душа в душу, виходячи з дому людина може так зраджувати. Другу причину ви бачите самі на його сторінці і, думаю, розумієте, що відбувається", - написала Оксана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оскана Самойлова після скандалу з чоловіком, українським репером Джіганом, зняла обручку.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Джиган Оксана Самойлова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
fwqwq fqefqwfq
fwqwq fqefqwfq
ЗАЩИТА от КОРОНАВИРУСА: Антисептик медицинский 1 л./390гр. -- http://xx.org.ua/antiseptik Респиратор максимальной защиты 3М ---- http://xx.org.ua/respirator Маска для лица улучшенная ---- http://xx.org.ua/maskaplus Маска для лица без клапана ---- http://xx.org.ua/maska
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА

    Підтверджені випадки: 549

    Вилікувалось: 8. Померло: 13

  • Коли в Україні настане пік коронавірусу : в МОЗ обнадіяли прогнозом

  • Український інфекціоніст розбив міф про те, що спека допоможе вбити коронавірус

  • У Франції заявили про препарат від коронавірусу, який вбиває хворобу за 6 днів

  • Коронавірус в Україні атакував молодь: епідеміолог назвала причину

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги