Джиган і Самойлова розлучаються після 10 років шлюбу: з'явилося офіційне підтвердження

Зірка Instagram Оксана Самойлова офіційно розлучається з чоловіком, українським репером Джиганом.

Про це вона заявила на своїй сторінці в Instagram. Так, за словами Самойлової, причиною тому послужили постійні зради з боку репера, а також його неадекватна поведінка.

"Як складно приймати рішення довжиною в 10 років, коли у тебе 4 маленьких дитини. Але мені не залишили вибору – я подаю на розлучення. Всі 10 років щасливого сімейного життя були обманом з його боку, а я просто жила і вірила йому. Він говорив такі речі, клявся здоров'ям наших дітей, що не зраджував, благав не вірити в плітки та чутки. Стільки всього говорив і я вірила, тому що я не здатна на такі обмани, тому що я добра і наївна. Тому що я не розумію як можна так поступати. У нас все було добре, у нас прекрасні діти і було прекрасне життя. І я навіть уявити не могла, що при таких розкладах, коли ви живете душа в душу, виходячи з дому людина може так зраджувати. Другу причину ви бачите самі на його сторінці і, думаю, розумієте, що відбувається", - написала Оксана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оскана Самойлова після скандалу з чоловіком, українським репером Джіганом, зняла обручку.

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