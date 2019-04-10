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"Джексон, ти живий?" Лорак в підворітті нарвалася на глузування

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Шанувальники української співачки Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, спантеличила шанувальників знімком і нарвалася на глузування.

Зірка позувала в бомбері та кепці в підворітті, а фоловери подумали, що це знімок короля поп-музики Майкла Джексона.

"Як Майкл Джексон", "На Майкла Джексона схожа", "Джексон, ти живий" "Майкл Джексон в молодості", "Відразу подумала –- Майкл Джексон", "Отже бачу схожість з Аллою Борисівною, а на цьому фото, двійник", – написали в коментарях.

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Багато хто розкритикував Лорак за вбрання, що її відверто повнить. Деякі в черговий раз припустили, що зірка чекає дитину.

"Вона вагітна?", "Це куртка повнить або ...", "Боже, ну що це за куртка", "Дуже схожа на манекен", "Що за прикид? Від кого ховаєшся", "Не дуже фото" , – відзначили розчаровані шанувальники.

"Джексон, ти живий?" Лорак в підворітті нарвалася на глузування
"Джексон, ти живий?" Лорак в підворітті нарвалася на глузування
"Джексон, ти живий?" Лорак в підворітті нарвалася на глузування
"Джексон, ти живий?" Лорак в підворітті нарвалася на глузування
"Джексон, ти живий?" Лорак в підворітті нарвалася на глузування
"Джексон, ти живий?" Лорак в підворітті нарвалася на глузування
"Джексон, ти живий?" Лорак в підворітті нарвалася на глузування
"Джексон, ти живий?" Лорак в підворітті нарвалася на глузування
"Джексон, ти живий?" Лорак в підворітті нарвалася на глузування
"Джексон, ти живий?" Лорак в підворітті нарвалася на глузування
"Джексон, ти живий?" Лорак в підворітті нарвалася на глузування
"Джексон, ти живий?" Лорак в підворітті нарвалася на глузування

Ані Лорак

Ані Лорак

instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лорак часто стає предметом обговорень з приводу її смаку і пліток про вагітність. Нещодавно вона вирушила в Нью-Йорк, звідки поділилася відео. Шанувальники почали сперечатися, чи не чекає вона на дитину.

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Особа
Ані Лорак
Тег
шоу-бизнес
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