"Дякує за молитви": Заворотнюк вперше за довгий час звернулася до шанувальників

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка хвора на рак, вперше за довгий час звернулася до своїх шанувальників.

На офіційній сторінці артистки в Instagram був опублікований зворушливий пост.

Анастасія Заворотнюк Instagram @a_zavorotnyuk

У повідомленні Заворотнюк через своїх близьких подякувала шанувальників за підтримку:

"Всім вам Настя передає величезний привіт і дякує за підтримку, за ваші молитви і те душевне тепло, яке ви даруєте. Всього найкращого вам і вашим близьким! Велике спасибі всім", – йдеться в повідомленні.

Зворушливу публікацію супроводжував знімок Анастасії з чоловіком Петром Чернишовим і маленькою донькою Мілою.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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