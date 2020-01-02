"Дякує за молитви": Заворотнюк вперше за довгий час звернулася до шанувальників

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка хвора на рак, вперше за довгий час звернулася до своїх шанувальників.
На офіційній сторінці артистки в Instagram був опублікований зворушливий пост.
Анастасія Заворотнюк
Instagram @a_zavorotnyuk
У повідомленні Заворотнюк через своїх близьких подякувала шанувальників за підтримку:
"Всім вам Настя передає величезний привіт і дякує за підтримку, за ваші молитви і те душевне тепло, яке ви даруєте. Всього найкращого вам і вашим близьким! Велике спасибі всім", – йдеться в повідомленні.
Зворушливу публікацію супроводжував знімок Анастасії з чоловіком Петром Чернишовим і маленькою донькою Мілою.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання - пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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