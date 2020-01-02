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2 січня • оновлено в 08:54
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"Дякує за молитви": Заворотнюк вперше за довгий час звернулася до шанувальників

4.1т
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Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка хвора на рак, вперше за довгий час звернулася до своїх шанувальників.

На офіційній сторінці артистки в Instagram був опублікований зворушливий пост.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Instagram @a_zavorotnyuk

Новини
"Тільки хороші новини!" Рідні Заворотнюк передали шанувальникам "привіт" від актриси

У повідомленні Заворотнюк через своїх близьких подякувала шанувальників за підтримку:

"Всім вам Настя передає величезний привіт і дякує за підтримку, за ваші молитви і те душевне тепло, яке ви даруєте. Всього найкращого вам і вашим близьким! Велике спасибі всім",йдеться в повідомленні.

Зворушливу публікацію супроводжував знімок Анастасії з чоловіком Петром Чернишовим і маленькою донькою Мілою.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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