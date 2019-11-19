Двійник Зеленського стане президентом України в Росії

Уродженець Узбекистану Умід Ісабоєв, якого називають двійником Володимира Зеленського, зіграє роль президента України в російській комедії.

Про це розповів сам Умід у коментарі Telegram-каналу Mash.

Умід Ісабоєв Кадр із відео

Так, після того, як Ісабоєва помітили в московському метро, російські журналісти розшукали чоловіка й записали з ним інтерв'ю. Після цього автомаляр буквально прокинувся знаменитим.

Умід Ісабоєв Facebook @k.dimitriy

Зараз йому запропонували зіграти президента Володимира Зеленського в 4-серійному російському фільмі про Україну. Уміду сподобався сценарій і він погодився підписати контракт.

"Дуже багато змінилося після першого інтерв'ю. Питають: "Селфі можна з вами?" На ринку, в метро. Відомий продюсер пропонує контракт. Комедійний фільм, головна роль. Я президента Зеленського гратиму", – каже чоловік.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент України Володимир Зеленський коротко прокоментував скандал навколо хору імені Григорія Верьовки, який висміяв підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

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