"Дуже страшно!" Зірка "Танців з зірками" розбурхала мережу відео

Зірка шоу "Танці з зірками" артистка Ксенія Мішина поділилася відео нового сезону серіалу "Кріпосна".

Актриса грає в стрічці одну з головних ролей. Ролик вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Страшно?", - підписала відео актриса.

"Так, дуже страшно! Я так розумію, що хустинок потрібно в два рази більше запасати, ніж до першого сезону?", "Ви така добра по життю, а роль просто жесть", "Страшно і одночасно дуже цікаво", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 1 вересня на телеканалі "1+1" пройшов другий випуск популярного танцювального шоу "Танці з зірками".

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