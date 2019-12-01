"Дурість – частина світу": відомий баскетболіст зупинив гомофобний скандал навколо сина

Відомий американський баскетболіст Дуейн Уейд відповів тролям, які знущалися у соцмережі над його сином після Дня подяки.

За даними The Daily Mail, причиною гомофобних глузувань стала сімейна фотографія, на якій 12-річний Зіон позував із накладними нігтями та у топі.

Під знімком налетіли хейтери, які почали всіляко ображати підлітка через жіночний образ. Самого баскетболіста розкритикували за те, що він нібито був занадто захопленим м'ячем і "забув про виховання дитини", додавши, що батьки в даному випадку зазнали невдачі.

Сина Уейда розкритикували за акрилові нігті й короткий топ

Хейтери накинулися на сина Уейда

У мережі розкритикували сина Уейда

"Дурість – це частина світу, в якому ми живемо, тому я все розумію. Ми продовжимо бути собою і будемо підтримувати один одного з гордістю, любов'ю і посмішкою. Моя єдина мета в якості батька – щоб мої діти відчували, що я кохаю та підтримую їх", – відповів баскетболіст у відповідь.

Тим не менш, багато хто встав на бік Уейда, похваливши його за навички виховання, прийняття та за усвідомлення індивідуальності сина. Більш того, хейтерам відповіли у мережі, що багато хто міг би й повчитися на прикладі Уейда та його родини.

Уейд із сином в центрі instagram / dwyanewade

"Підтримую Уейда за те, що він показав приклад чорного батька, люблячого і приймаючого своїх дітей такими, якими вони є. У нашому суспільстві було б набагато менше травм, якби більше було таких чорних тат", – підтримали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році дочку рідної сестри матері Уейда було застрелено у Чикаго. 32-річна жінка укладала дитину у візок, коли двоє бандитів, які полювали на чоловіка, який її супроводжував, відкрили вогонь.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.