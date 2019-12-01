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1 грудня • оновлено в 22:06
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"Дурість – частина світу": відомий баскетболіст зупинив гомофобний скандал навколо сина

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Відомий американський баскетболіст Дуейн Уейд відповів тролям, які знущалися у соцмережі над його сином після Дня подяки.

За даними The Daily Mail, причиною гомофобних глузувань стала сімейна фотографія, на якій 12-річний Зіон позував із накладними нігтями та у топі.

Під знімком налетіли хейтери, які почали всіляко ображати підлітка через жіночний образ. Самого баскетболіста розкритикували за те, що він нібито був занадто захопленим м'ячем і "забув про виховання дитини", додавши, що батьки в даному випадку зазнали невдачі.

Сина Уейда розкритикували за акрилові нігті й короткий топ

Сина Уейда розкритикували за акрилові нігті й короткий топ

Хейтери накинулися на сина Уейда

Хейтери накинулися на сина Уейда

У мережі розкритикували сина Уейда

У мережі розкритикували сина Уейда

"Дурість – це частина світу, в якому ми живемо, тому я все розумію. Ми продовжимо бути собою і будемо підтримувати один одного з гордістю, любов'ю і посмішкою. Моя єдина мета в якості батька – щоб мої діти відчували, що я кохаю та підтримую їх", – відповів баскетболіст у відповідь.

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"Дурість – частина світу": відомий баскетболіст зупинив гомофобний скандал навколо сина

Тим не менш, багато хто встав на бік Уейда, похваливши його за навички виховання, прийняття та за усвідомлення індивідуальності сина. Більш того, хейтерам відповіли у мережі, що багато хто міг би й повчитися на прикладі Уейда та його родини.

Уейд із сином в центрі

Уейд із сином в центрі

instagram / dwyanewade

"Підтримую Уейда за те, що він показав приклад чорного батька, люблячого і приймаючого своїх дітей такими, якими вони є. У нашому суспільстві було б набагато менше травм, якби більше було таких чорних тат", – підтримали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016 році дочку рідної сестри матері Уейда було застрелено у Чикаго. 32-річна жінка укладала дитину у візок, коли двоє бандитів, які полювали на чоловіка, який її супроводжував, відкрили вогонь.

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Автор
Дмитро Гриневич
Місце
США
Теги
булінг ЛГБТ
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Гоша Злой
Гоша Злой
чуваку респект... пусть белые попробуют достичь его высот ....
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