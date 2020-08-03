Дружину, що розчленувала українського репера, привезли до суду: їй оберуть запобіжний захід
У Смольнинському районному суді (Санкт-Петербург) проходить засідання у справі Марини Кохал, яка розчленувала свого чоловіка, репера Енді Картрайта. Жінці оберуть запобіжний захід.
Про це повідомляє Telegram-канал "Life Shot". За словами інсайдерів, Кохал захищають відразу кілька адвокатів. Нагадаємо, що раніше жінці були пред'явлені звинувачення у вбивстві (відео із зали суду дивіться нижче).
В ході слухання адвокати Марини заявили, що її не можна брати під варту, оскільки немає прямих доказів її провини.
"Невеликий конфлікт в родині дійсно був, але виглядав як "прийшов п'яний, попросив ще пива, йому не дали й все закінчилося. А листування з нібито коханкою – всього лише дружнє, останні повідомлення було відправлено 20 березня", – передає слова захисту Telegram-канал "Mash". Крім того, наголошується: адвокати наполягають, що дружина намагалася реанімувати вже померлого Картрайта.
Зі свого боку адвокати сім'ї репера заявили, що у Кохал був мотив убивства: причина – ревнощі.
"Ситуація сильно не рядова, дитина точно не буде в безпеці, "невинна людина такого не зробить", – зазначили вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
російський репер українського походження Енді Картрайт помер в Санкт-Петербурзі. Марина Кохан нібито дізналася про смерть чоловіка від передозування наркотиків, нікому про це не розповіла, розчленувала тіло і розклала по пакетам. На четвертий день вона зателефонувала адвокату і повідомила про те, що трапилося. Той, в свою чергу, повідомив в поліцію.
Однак в поліції спростували версію Коха. Первинний аналіз не виявив наркотиків в організмі померлого репера.
Також стало відомо, що Коха розчленувала чоловіка разом зі своєю матір'ю. На момент інциденту в квартирі знаходився їх з музикантом 2,5-річна дитина.
ЗМІ поширили інформацію, що дружина попередньо випрала органи репера в пральній машинці і відварити їх з сіллю.