Дружину голлівудського "Тарзана" жорстоко вбив власний син: що відомо про трагедію

Дружину голлівудського актора Рона Елі, зірки серіалу "Тарзан", жорстоко вбив власний син.

Як повідомляє ВВС, у вівторок, 15 жовтня, поліція виявила тіло 62-річний Валерії в їхньому будинку в Санта-Барбарі (штат Каліфорнія) з безліччю колотих поранень на тілі.

Правоохоронці застрелили 30-річного Кемерона на місці вбивства, тому що хлопець "представляв загрозу". У свою чергу, 81-річний актор під час інциденту не постраждав. Мотиви злочину на даний момент не розкриваються.

Рон Елі в серіалі "Тарзан" bbc

Рон Елі здобув популярність у 1960-х роках, коли зіграв роль Тарзана в однойменному серіалі телеканалу NBC. За даними видання, його дружина колись була переможницею конкурсу краси "Міс Флорида".

Крім сина, у пари є дочки Кірстен і Кейтленд. Кемерон навчався в елітній школі Philips Exeter Academy в Нью-Гемпширі, пізніше – в Гарвардському університеті, де грав за футбольну команду. Останні роки чоловік працював охоронцем.

Рон Елі з дружиною ВВС

Рон Елі з дружиною і дітьми Рeople

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