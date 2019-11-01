Дружина Ступки розбурхала мережу відвертими фото

Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча, фітнес-блогер і DJ Поліна Логунова розбурхала мережу відвертими знімками.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в прозорій чорній білизні.

Зазначимо, що Логунова не соромиться публікувати відверті знімки і часто радує своїх шанувальників яскравими кадрами.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український актор Дмитро Ступка та телеведуча Поліна Логунова вперше показали публіці свою дочку Богдану.

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