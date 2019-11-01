Дружина Ступки розбурхала мережу відвертими фото

Дружина українського актора Дмитра Ступки, телеведуча, фітнес-блогер і DJ Поліна Логунова розбурхала мережу відвертими знімками.
Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в прозорій чорній білизні.
Зазначимо, що Логунова не соромиться публікувати відверті знімки і часто радує своїх шанувальників яскравими кадрами.
Мої незвичайні, люблячі серця! Дякую за привітання, все бачу, всім посміхаюся. Сьогодні я проводжу цей день в спокої, бо я зрозуміла, що стан, коли я не лину ніби у формулі 1 у мене трапляється - ніколи і ось я зупинилася! Зупинилася і дивлюся, як багато друзів і важливих для мене людей навколо мене і ви мій головний подарунок 🎁 Мої дівчатка з @logunova_shop - Лена, Віка, Марина - ви мої працьовиті бджілки !! Я так рада, що зібрала таких дівчаток в магазині того, що я люблю і сама користуюся, ці люди безцінні! @runfromfat - Аня, Жора - без них ніяких марафонів не було б! Ви мої стусани, натхненники і творці! Якщо не полетите зі мною у відпустку, я вас спакую в багаж 🧳 @ makeup.ua - Саша, Женя - з вами весело кожну Зйомку! Одне кохання! Мій стиліст - Кирило, який зумів зробити з непорозуміння - леді, ти сонячна людина, мудрий і позитивний натхненник. Мій другий кращий друг - Олег - твоя підтримка всі ці роки нескінченна дорога і незамінна, не смій помирати першим в старості, а то приб'ю! Мій директор - Андрій - спасибі за віру, коли навіть я перестаю вірити, ти реготун, веселун і професіонал - причому на 100%, людина, що придумав # королевасднемрожденія Моя піар-команда - Саша, Неллі - ми тільки почали, вам сподобається 🤪🤩 Мій чоловік - Діма, терпіння тобі, не легко бути з сильною і самодостатньою, але зі мною не пропадёшь😏 а пропадеш знайду і отшлепаю🤨😛 моя Всесвіт - моя дочка - моя Богдана - це взагалі моя залежність, ніхто крім тебе не робить мене такою сильною і кожне твоє "Мама цьом" - покладає мене на лопатки. Мої друзі, мої куми, мої подруги - всіх вас люблю, з усіх країн, завжди березі гашу дружбу і ви точно на мене можете розраховувати, Катя, Лена, Катя, Купи Мароженка, Вероніка, Валюша, колеги телеканалу @ nash.live 💋, Настя ... я щаслива, що список чарівних людей навколо мене не закінчується на цьому! Дякую всім ще і ще раз! Мир вашому дому і спокій вашому серцю PS Дякую @premier_palace_hotel за релакс сьогодні 🙌🏼
Як раніше писав OBOZREVATEL, український актор Дмитро Ступка та телеведуча Поліна Логунова вперше показали публіці свою дочку Богдану.
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