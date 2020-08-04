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Дружина Преснякова відреагувала на чутки про другу вагітність

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Дружина Преснякова відреагувала на чутки про другу вагітність

Дружина Преснякова відреагувала на чутки про другу вагітність (фото - ok-magazine.ru).

Дружина російського співака Володимира Преснякова-молодшого Наталія Подольська іронічно відреагувала на чутки про другу вагітність.

Відповідним відео вона поділилася на особистій сторінці в Instagram. На кадрах видно, як артистка сидить в машині й знімає себе знизу, засвітивши "друге підборіддя". Після цього вона підіймає телефон вгору і демонструє вже струнке обличчя, натякнувши, що все залежить від ракурсу. Нагадаємо: раніше в мережі помітили, що Подольська прикриває живіт на фото і носить об'ємні сукні. Також друзі знаменитостей заявляли, що вона дійсно вагітна, проте поки не хоче цього афішувати (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

"Всім всього хороших і вдалих ракурсів. До речі, прекрасна тема для челленджу", – прокоментувала публікацію Подольська.

Дружина Преснякова відреагувала на чутки про другу вагітність (Instagram Наталії Подольської)

Дружина Преснякова відреагувала на чутки про другу вагітність (Instagram Наталії Подольської)

"Мається на увазі, що нікого вона не очікує", "Всі розходимося – вона не вагітна", – написали шанувальники.

Дружина Преснякова відреагувала на чутки про другу вагітність

Дружина Преснякова відреагувала на чутки про другу вагітність

Дружина Преснякова відреагувала на чутки про другу вагітність

Дружина Преснякова відреагувала на чутки про другу вагітність

Володимир і Наталія 15 років разом, 10 років тому вони зіграли весілля і повінчалися. Їхній син Артемій з'явився на світ у 2015 році. У Володимира є також старший син Микита від шлюбу зі співачкою Крістіною Орбакайте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Подольська зізналася, що артист час від часу зловживає алкоголем, а також назвала його "бабієм".

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