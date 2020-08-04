Дружина російського співака Володимира Преснякова-молодшого Наталія Подольська іронічно відреагувала на чутки про другу вагітність.

Відповідним відео вона поділилася на особистій сторінці в Instagram. На кадрах видно, як артистка сидить в машині й знімає себе знизу, засвітивши "друге підборіддя". Після цього вона підіймає телефон вгору і демонструє вже струнке обличчя, натякнувши, що все залежить від ракурсу. Нагадаємо: раніше в мережі помітили, що Подольська прикриває живіт на фото і носить об'ємні сукні. Також друзі знаменитостей заявляли, що вона дійсно вагітна, проте поки не хоче цього афішувати (щоб переглянути ролик, доскрольте новину до кінця).

"Всім всього хороших і вдалих ракурсів. До речі, прекрасна тема для челленджу", – прокоментувала публікацію Подольська.

Дружина Преснякова відреагувала на чутки про другу вагітність (Instagram Наталії Подольської)

"Мається на увазі, що нікого вона не очікує", "Всі розходимося – вона не вагітна", – написали шанувальники.

Дружина Преснякова відреагувала на чутки про другу вагітність

Дружина Преснякова відреагувала на чутки про другу вагітність

Володимир і Наталія 15 років разом, 10 років тому вони зіграли весілля і повінчалися. Їхній син Артемій з'явився на світ у 2015 році. У Володимира є також старший син Микита від шлюбу зі співачкою Крістіною Орбакайте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Подольська зізналася, що артист час від часу зловживає алкоголем, а також назвала його "бабієм".