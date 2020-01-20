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20 січня • оновлено в 12:45
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Дружина Олексія Паніна показала свої гарячі фото

1.1т
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Візажист і модель Людмила Григор'єва постить в соцмережах дуже відверті фото, хоча до цих пір заміжня за скандальним артистом Олексієм Паніним.

Про це він сам висловився напередодні на просторах соцмереж.

Панін прокоментував чергові чутки про появу у нього дружини, заявивши, що був одружений всього один раз, на Людмилі, дітей у них не було, вони не бачилися вже багато років після розставання в 2014 році, але формально ще одружені.

Програма "Детектор Брехні" на Українському Телебаченні. 🇺🇦📺 (2013 рік) Мені постійно пишуть про якісь мої "міфічних" дружин, запитують про їхні взаємини з дітьми і іншу маячню. Так що доводжу до вашого відома, 😊 дружина у мене завжди була тільки одна і звуть її Григор'єва Людмила Сергіївна @ makeupby_13 👱🏻♀️ Дітей у нас з Люсею ніколи не було. Чи не бачимося ми з нею з 2014 року, але в паспорті досі стоїть штамп про шлюб. Так що будь ласка давайте закриємо цю тему.🙏 # АлексейПанін # ЛюдмілаГрігорьева # Люся # Панін # телебачення # Україна 🇺🇦 # Київ # Крим # Донбас # актор

Публікація від А. Панін. 🌈 (@actor_ap)

Раніше актор також висловлювався, що не хотів розлучатися, дуже важко пережив розрив, а Григор'єва залишиться його дружиною.

Сама ж жінка тим часом, схоже, вільно живе далі і публікує в мережі еротичні фото:

Нагадаємо, що раніше відомий фрік Олег Монгол насмішив фотографією своєї "половинки" в Таїланді.

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