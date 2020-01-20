Дружина Олексія Паніна показала свої гарячі фото

Візажист і модель Людмила Григор'єва постить в соцмережах дуже відверті фото, хоча до цих пір заміжня за скандальним артистом Олексієм Паніним.
Про це він сам висловився напередодні на просторах соцмереж.
Панін прокоментував чергові чутки про появу у нього дружини, заявивши, що був одружений всього один раз, на Людмилі, дітей у них не було, вони не бачилися вже багато років після розставання в 2014 році, але формально ще одружені.
Програма "Детектор Брехні" на Українському Телебаченні. 🇺🇦📺 (2013 рік) Мені постійно пишуть про якісь мої "міфічних" дружин, запитують про їхні взаємини з дітьми і іншу маячню. Так що доводжу до вашого відома, 😊 дружина у мене завжди була тільки одна і звуть її Григор'єва Людмила Сергіївна @ makeupby_13 👱🏻♀️ Дітей у нас з Люсею ніколи не було. Чи не бачимося ми з нею з 2014 року, але в паспорті досі стоїть штамп про шлюб. Так що будь ласка давайте закриємо цю тему.🙏 # АлексейПанін # ЛюдмілаГрігорьева # Люся # Панін # телебачення # Україна 🇺🇦 # Київ # Крим # Донбас # актор
Раніше актор також висловлювався, що не хотів розлучатися, дуже важко пережив розрив, а Григор'єва залишиться його дружиною.
Сама ж жінка тим часом, схоже, вільно живе далі і публікує в мережі еротичні фото:
#Repost @raulgonzo with @get_repost - - This lovely woman is quite extraordinary ♥ ️ @anna_lisa_wagner Stylist : @guvajan Body suit: @chenghuaichuang Cape dress: @morphine_fashion Makeup: @ makeupby_13 --- - #love #fashion #makeupartist #work #designer #makeuplosangeles #hairstyle #mylife #dream #america #beauty #hollywood #la #world #girl #model #mua #freckles #love #makeupla #lamakeup #beverlyhills #losangelesmakeupartist #makeupla # life #goodmorning #photography #photooftheday #photo
#Repost @raulgonzo with @get_repost - - The always iconic @anna_lisa_wagner ✨ Stylist / blazer @guvanchnyc 🥼 Gloves @chenghuaichuang 🧤 MUA / hair @ makeupby_13 💄 ---- #love #fashion #makeupartist #work #designer #makeuplosangeles #hairstyle #mylife #dream #america #beauty #hollywood #la #world #girl #model #mua #freckles #love #makeupla #lamakeup #beverlyhills #losangelesmakeupartist #makeupla #life #goodmorning #photography #photooftheday #photo #santamonica
Нагадаємо, що раніше відомий фрік Олег Монгол насмішив фотографією своєї "половинки" в Таїланді.
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