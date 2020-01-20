Дружина Олексія Паніна показала свої гарячі фото

Візажист і модель Людмила Григор'єва постить в соцмережах дуже відверті фото, хоча до цих пір заміжня за скандальним артистом Олексієм Паніним.

Про це він сам висловився напередодні на просторах соцмереж.

Панін прокоментував чергові чутки про появу у нього дружини, заявивши, що був одружений всього один раз, на Людмилі, дітей у них не було, вони не бачилися вже багато років після розставання в 2014 році, але формально ще одружені.

Раніше актор також висловлювався, що не хотів розлучатися, дуже важко пережив розрив, а Григор'єва залишиться його дружиною.

Сама ж жінка тим часом, схоже, вільно живе далі і публікує в мережі еротичні фото:

Нагадаємо, що раніше відомий фрік Олег Монгол насмішив фотографією своєї "половинки" в Таїланді.

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