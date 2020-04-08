Дружина Ніколаєва показала артиста після хвороби: як виглядає

Дружина російського композитора й співака Ігоря Ніколаєва, у якого діагностували пневмонію, Юлія Проскурякова показала, як співак виглядає після хвороби.
Відповідне відео з'явилося на сторінці жінки в Instagram в stories.
Ігор Ніколаєв і Юлія Проскурякова
passion.ru
Так, відомо, що днями Ніколаєва виписали з лікарні в Комунарці, куди він був госпіталізований майже два тижні тому. Зараз композитор разом з дружиною й дочкою Веронікою знаходиться в своєму будинку в Підмосков'ї.
"До нас приїхав тато Ігор, дорогий", – написала Проскурякова, і показала коротке відео з артистом.
У кадрі Ніколаєв в основному позує зі спини, проте в той момент, коли співак обертається до камери, стає видно, що він збрив вуса.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 26 березня Ігор Ніколаєв був доставлений в лікарню в Комунарці з підозрою на коронавірус.
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