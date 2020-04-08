Дружина Ніколаєва показала артиста після хвороби: як виглядає

Дружина російського композитора й співака Ігоря Ніколаєва, у якого діагностували пневмонію, Юлія Проскурякова показала, як співак виглядає після хвороби.

Відповідне відео з'явилося на сторінці жінки в Instagram в stories.

Ігор Ніколаєв і Юлія Проскурякова passion.ru

Так, відомо, що днями Ніколаєва виписали з лікарні в Комунарці, куди він був госпіталізований майже два тижні тому. Зараз композитор разом з дружиною й дочкою Веронікою знаходиться в своєму будинку в Підмосков'ї.

"До нас приїхав тато Ігор, дорогий", – написала Проскурякова, і показала коротке відео з артистом.

У кадрі Ніколаєв в основному позує зі спини, проте в той момент, коли співак обертається до камери, стає видно, що він збрив вуса.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 26 березня Ігор Ніколаєв був доставлений в лікарню в Комунарці з підозрою на коронавірус.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.