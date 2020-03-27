Дружина російського співака й композитора Ігоря Ніколаєва, якого госпіталізували з підозрою на коронавірус, Юлія Проскурякова зробила заяву про стан артиста.

Так, на своїй сторінці в Instagram жінка опублікувала новий пост.

Ігор Ніколаєв і Юлія Проскурякова sensum-club.pro

Проскурякова звернулася до шанувальників і ЗМІ з проханням припинити їм дзвонити. За словами Юлії, Ніколаєву зараз потрібно відпочивати й чекати на результати аналізів. Жінка зазначає, що вони не будуть робити ніяких заяв, поки не дізнаються офіційного діагнозу.

"Перестаньте нам телефонувати й писати, дайте можливість відпочити, зосередитися й все дізнатися! Якщо ви дійсно так хвилюєтеся, просто почекайте й не смикайте нас! Благаю! Проявіть такт і дайте нам можливість видихнути! Не телефонуйте Ігорю, будь ласка, йому зараз потрібно відпочивати, не нервувати й чекати результатів аналізу! До офіційного діагнозу ми ніякої інформації нікому давати не будемо, ні я, ні наш директор, ніхто з нашої родини!", – написала Проскурякова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що головлікар лікарні в Комунарці Денис Проценко підтвердив, що у 78-річного російського співака Льва Лещенка коронавірус.

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