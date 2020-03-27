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27 березня • оновлено в 13:55
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Дружина Ігоря Ніколаєва Проскурякова зробила заяву про стан артиста

8.7т
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Дружина російського співака й композитора Ігоря Ніколаєва, якого госпіталізували з підозрою на коронавірус, Юлія Проскурякова зробила заяву про стан артиста.

Так, на своїй сторінці в Instagram жінка опублікувала новий пост.

Ігор Ніколаєв і Юлія Проскурякова

Ігор Ніколаєв і Юлія Проскурякова

sensum-club.pro

Проскурякова звернулася до шанувальників і ЗМІ з проханням припинити їм дзвонити. За словами Юлії, Ніколаєву зараз потрібно відпочивати й чекати на результати аналізів. Жінка зазначає, що вони не будуть робити ніяких заяв, поки не дізнаються офіційного діагнозу.

"Перестаньте нам телефонувати й писати, дайте можливість відпочити, зосередитися й все дізнатися! Якщо ви дійсно так хвилюєтеся, просто почекайте й не смикайте нас! Благаю! Проявіть такт і дайте нам можливість видихнути! Не телефонуйте Ігорю, будь ласка, йому зараз потрібно відпочивати, не нервувати й чекати результатів аналізу! До офіційного діагнозу ми ніякої інформації нікому давати не будемо, ні я, ні наш директор, ніхто з нашої родини!", – написала Проскурякова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що головлікар лікарні в Комунарці Денис Проценко підтвердив, що у 78-річного російського співака Льва Лещенка коронавірус.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ігор Ніколаєв (співак)
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
На концерт кабздоха выстраивается очередь, карма пхахахахахахах
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Julius Evola, нет. А в тебя да и то был не падец пхахахахахха
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Julius Evola
Julius Evola
Себостьян Прейро, в детстве дедушка проникал в тебя пальцам?
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