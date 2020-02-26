Головна Новини
26 лютого • оновлено в 10:43
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Дружина Бабкіна роздяглася у ванній: жінку зацькували в мережі

5.4т
Читати матеріал російською

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана нарвалася на критику в мережі через відверту фотографію.

Відповідний знімок був опублікований на особистій сторінці жінки в Instagram.

Сніжана і Сергій Бабкін

Сніжана і Сергій Бабкін

Instagram @babkin_official

Новини
"Божественна жінка!" Бабкіна показала струнку фігуру після пологів

На фото Сніжана сфотографована у ванній. При цьому дружина музиканта позує оголеною, одягнувши лише крихітні шорти. Оголені груди жінка прикрила рукою.

Відверта фотографія викликала неоднозначну реакцію серед шанувальників Сніжани. Багато користувачів в пух і прах розкритикували провокаційний знімок жінки, заявивши, що подібні фото слід залишити для домашнього архіву. А хтось і зовсім здивувався, як чоловік дозволив Сніжані опублікувати такий кадр.

"Як чоловік дозволив?" Дружину Бабкіна зацькували через пікантне фото у ванній
"Як чоловік дозволив?" Дружину Бабкіна зацькували через пікантне фото у ванній
"Як чоловік дозволив?" Дружину Бабкіна зацькували через пікантне фото у ванній
"Як чоловік дозволив?" Дружину Бабкіна зацькували через пікантне фото у ванній
"Як чоловік дозволив?" Дружину Бабкіна зацькували через пікантне фото у ванній
"Як чоловік дозволив?" Дружину Бабкіна зацькували через пікантне фото у ванній
"Як чоловік дозволив?" Дружину Бабкіна зацькували через пікантне фото у ванній

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сніжана Бабкіна викликала ажіотаж у мережі опублікував скандальний оголений знімок зі своїм чоловіком.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Сергій Бабкін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
13
7
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Газмяс Омский
Газмяс Омский
И эти мавпы что-то верещат о свободе слова и толерантности? Не лезьте в чужую жизнь!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Айзенберг Григорий
Айзенберг Григорий
...ЗАЧЕМ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Золотая Сонька
Золотая Сонька
а я яй как не стыдно - красотища то какая)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги