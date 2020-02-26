"Як чоловік дозволив?" Дружину Бабкіна зацькували через пікантне фото у ванній

Дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана нарвалася на критику в мережі через відверту фотографію.

Відповідний знімок був опублікований на особистій сторінці жінки в Instagram.

Сніжана і Сергій Бабкін Instagram @babkin_official

На фото Сніжана сфотографована у ванній. При цьому дружина музиканта позує оголеною, одягнувши лише крихітні шорти. Оголені груди жінка прикрила рукою.

Відверта фотографія викликала неоднозначну реакцію серед шанувальників Сніжани. Багато користувачів в пух і прах розкритикували провокаційний знімок жінки, заявивши, що подібні фото слід залишити для домашнього архіву. А хтось і зовсім здивувався, як чоловік дозволив Сніжані опублікувати такий кадр.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сніжана Бабкіна викликала ажіотаж у мережі опублікував скандальний оголений знімок зі своїм чоловіком.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.