"Доведеться запастися патронами": скандал з оскаженілою через оголення Собчак набирає обертів

Колишня дружина Федора Бондарчука Світлана втрутилася в скандал навколо подруги Ксенії Собчак через її висловлювання щодо оголених фото.

Зірка й сама не проти періодично блиснути тілом на камеру і похвалитися знімками в Instagram, але з такої нагоди все ж довелося одягнутися і заспокоїти журналістку.

Фото Лаврентьєвої, через яке все почалося

Зокрема, Собчак написала новий пост після нецензурну відповідь чоловіка колишньої подруги Оксани Лаврентьєвої, який в грубій формі порадив їй відстати зі своєю критикою.

Оголена Лаврентьєва стала причиною скандалу

"У світі "бікіні-д*п" власні закони: не смій висловлюватися, що виставляти в такій кількості оголення – це від відчаю! Ми всі прийдемо натовпом і напишемо в коментарях, що це неправда! 2 тисячі комментов від розгніваних жінок і один від письменника середньої медійності, який постійно пише в інстаграмі, що не любить, коли йому дають поради, про які він не просить, але чомусь прийшов на чужу сторінку, щоб дати кілька порад", – обурилася Собчак.

Ксенія Собчак продовжила обурюватися голими фото в мережі instagram / xenia_sobchak

Світлана Бондарчук вирішила втрутитися в конфлікт, щоб вгамувати бойову подругу: "Ксюша, не перетворюйся на радянську бабусю біля під'їзду, яка засуджує кожну спідницю вище колін, що проходить повз. А то мені доведеться запастися патронами", – написала вона в коментарі.

Світлана Бондарчук в боді instagram / a030aa

На цьому Світлана не зупинилася і опублікувала фото, на якому позує в розкішній сукні, залишивши гостру підпис.

"Згадала, що я вже за +++ і одягнулася, але без розрізів все ж не змогла. Сподіваюся, вас це не бентежить?" – пожартувала Світлана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку Собчак зчепилася з колишньою нареченою Миколи Баскова, фотомоделлю Вікторією Лопирьовою через повідомлення дівчини в соцмережі.

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