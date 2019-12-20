"Доведеться запастися патронами": скандал з оскаженілою через оголення Собчак набирає обертів

Колишня дружина Федора Бондарчука Світлана втрутилася в скандал навколо подруги Ксенії Собчак через її висловлювання щодо оголених фото.
Зірка й сама не проти періодично блиснути тілом на камеру і похвалитися знімками в Instagram, але з такої нагоди все ж довелося одягнутися і заспокоїти журналістку.
Фото Лаврентьєвої, через яке все почалося
Зокрема, Собчак написала новий пост після нецензурну відповідь чоловіка колишньої подруги Оксани Лаврентьєвої, який в грубій формі порадив їй відстати зі своєю критикою.
Оголена Лаврентьєва стала причиною скандалу
"У світі "бікіні-д*п" власні закони: не смій висловлюватися, що виставляти в такій кількості оголення – це від відчаю! Ми всі прийдемо натовпом і напишемо в коментарях, що це неправда! 2 тисячі комментов від розгніваних жінок і один від письменника середньої медійності, який постійно пише в інстаграмі, що не любить, коли йому дають поради, про які він не просить, але чомусь прийшов на чужу сторінку, щоб дати кілька порад", – обурилася Собчак.
Ксенія Собчак продовжила обурюватися голими фото в мережі
instagram / xenia_sobchak
Світлана Бондарчук вирішила втрутитися в конфлікт, щоб вгамувати бойову подругу: "Ксюша, не перетворюйся на радянську бабусю біля під'їзду, яка засуджує кожну спідницю вище колін, що проходить повз. А то мені доведеться запастися патронами", – написала вона в коментарі.
Світлана Бондарчук в боді
instagram / a030aa
На цьому Світлана не зупинилася і опублікувала фото, на якому позує в розкішній сукні, залишивши гостру підпис.
"Згадала, що я вже за +++ і одягнулася, але без розрізів все ж не змогла. Сподіваюся, вас це не бентежить?" – пожартувала Світлана.
Уявіть собі таке: викладаю я інтерв'ю з Наргиз (до речі у нас вже 1,4! ️Млн переглядів за добу і 3 в трендах Ютюбі-в шапці профілю), і, раптом, бачу в стрічці пост Познера з текстом про те, що, мовляв , є якесь нездоров'я в тому, що кожен ютюб блогер кличе тепер себе інтерв'юером, і все це нерозумно і неталановито. (Для особливо кмітливих, судячи з останніх коментарів їхніх тут багато, поясню: Познер НЕ писав такого, це моя фантазія) Ну коротше, я тут же зрозуміло розумію, що це він про мене написав і давай йому строчити, не заздри мовляв, Володимир, моєму таланту. Миттєво виставляє фотку Дудь з текстом, що он-хороший інтерв'юер, а Познер неправий і сам в ютюбе був помічений # заебись. Пивоваров підтягується в коментарі і пише "Володимир Володимирович, навіщо ви так про нас? Ви ж сучасна людина, а не ретроград! Чи не дідусь там якийсь!" Ну і далі широка дискусія вже в телеграмі на тему "Познер принизив Собчак і Дудя" представили? Правильно, це маячня. Тому що прочитавши про ідіотів-інтерв'юерів, я подумаю що він про всі КРІМ мене, а не про мене !!!! і так повинен подумати про себе кожен впевнений у своїй професійній та іншої спроможності людей, незалежно від того, хто і що мав на увазі. Інша справа в світі "бікіні-жоп". Там свої закони, своя жоподіктатура. Не смій висловлювати думку, що виставляти в такому зашкалює кількості оголення це -від відчаю! Ми всі прийдемо натовпом і напишемо в коментарях, що це неправда !!! Ще й по кілька разів напишемо. Щоб ви всі точно-точно знали, що неправда-неправда! 2тищі комментов від розгніваних жінок і один від письменника середньої медійності, який постійно пише в інст, що не любить коли йому дають поради, про які він не просить, але чомусь прийшов на чужу сторінку чтоби..дать пару рад! 🤷♀️ У мікроблоггерів регулярно виставляє свою дупу через брак іншого розважального контенту важке життя. Йому всюди ввижається, що весь світ шепоче саме йому і тільки про нього. Залишимо його в цьому чудовому світі і перейдемо до інших новин. Сьогодні ввечері буду брати участь в читаннях великого письменника другої половини 19 століття-Оскара Уайльда. У дечому він був зі мною солідарний 😉🙈 (⏩)
Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку Собчак зчепилася з колишньою нареченою Миколи Баскова, фотомоделлю Вікторією Лопирьовою через повідомлення дівчини в соцмережі.
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