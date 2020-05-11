Дорофєєва вразила мережу пікантним фото з душу

Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва показала пікантне фото, на якому зображена відразу після душу.

Знімок, який Дорофєєва опублікувала на особистій сторінці в Instagram, викликав бурхливу реакцію в мережі.

Надя Дорофєєва Instagram @nadyadorofeeva

"Прямо з душу дивлюся в очі майбутньому. Невизначеному, не зовсім ясному, але точно цікавому. Мій головний, хоч і очевидний висновок карантину – як же я люблю людей! Як же мені складно без спілкування, нехай короткого, але теплого", – висловилася Надя.

Шанувальники артистки активно відреагували на її міркування. Багато хто погодився, що карантин, який триває в Україні вже майже два місяці, багатьох змусив переосмислити своє життя.

Також велика частина фоловерів Дорофєєвої звернула увагу на зовнішність артистки. Шанувальники розхвалили її чуттєве фото, залишивши безліч коментарів під ним.

"Богиня! Чому ти така гарна?" – додали фанати.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Надя Дорофєєва та її чоловік, музикант Володимир Дантес розповіли, як цікаво провести час на карантині.

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