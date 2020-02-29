Задерла мініспідницю і засвітила тату: Дорофєєва спокусила відвертим фото

Українська співачка і солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вразила шанувальників відвертим фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона задерла джинсову мініспідницю, засвітивши татуювання з написом "Good" на стегні та білі труси.

Надя Дорофєєва Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва показала тату на пікантному місці Фото: instagram/nadyadorofeeva

Зазначимо, що підписники співачки оцінили її сміливе фото і засипали захопленими коментарями.

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику Фото: instagram/nadyadorofeeva

Спокуслива Надя Дорофєєва Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

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