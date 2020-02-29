Задерла мініспідницю і засвітила тату: Дорофєєва спокусила відвертим фото

Українська співачка і солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вразила шанувальників відвертим фото.
Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона задерла джинсову мініспідницю, засвітивши татуювання з написом "Good" на стегні та білі труси.
Надя Дорофєєва
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва показала тату на пікантному місці
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Зазначимо, що підписники співачки оцінили її сміливе фото і засипали захопленими коментарями.
Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва у відвертому купальнику
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Спокуслива Надя Дорофєєва
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.
Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.