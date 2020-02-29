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29 лютого • оновлено в 04:12
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Дорофєєва спокусила шанувальників відвертим фото

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Українська співачка і солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вразила шанувальників відвертим фото.

Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона задерла джинсову мініспідницю, засвітивши татуювання з написом "Good" на стегні та білі труси.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва показала тату на пікантному місці

Надя Дорофєєва показала тату на пікантному місці

Фото: instagram/nadyadorofeeva

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Зазначимо, що підписники співачки оцінили її сміливе фото і засипали захопленими коментарями.

Задерла мініспідницю і засвітила тату: Дорофєєва спокусила відвертим фото
Задерла мініспідницю і засвітила тату: Дорофєєва спокусила відвертим фото
Задерла мініспідницю і засвітила тату: Дорофєєва спокусила відвертим фото
Задерла мініспідницю і засвітила тату: Дорофєєва спокусила відвертим фото

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії

Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Надя Дорофєєва у відвертому купальнику

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Спокуслива Надя Дорофєєва

Спокуслива Надя Дорофєєва

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Надія Дорофєєва
Місце
Україна
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