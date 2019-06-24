Дорофєєва розплакалася в ефірі "Голос. Діти-5"

Українська співачка й одна із зоряних наставників вокального шоу "Голос. Діти" Надя Дорофєєва розплакалася після виступу учасників своєї команди.

Так, дівчині та її колезі з гурту "Время и Стекло" Олексію Завгородньому довелося попрощатися з двома підопічними. Відео розмістили на офіційному Youtube-каналі шоу.

Скріншот з відео

"Я не можу припинити плакати. Таких голосів дуже мало", — сказала Дорофєєва.

Зазначимо, що Олексій Завгородній також не зміг стримати сліз. Таку емоційну реакцію у зіркових тренерів викликав виступ Олександра Зазарішвілі, Максима Комісарчука та Марії Магільної.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Нагадаємо, що суддями нового сезону "Голос. Діти" стали відомі українські виконавці: гурт "Время и Стекло" (Надя Дорофєєва та Позитив посіли одне суддівське крісло і тренують свою команду разом), Джамала і DZIDZIO (Дзідзьо).

Дивитися всі випуски шоу "Голос. Діти" – щонеділі на каналі "1+1".

Шоу "Голос. Діти" є адаптацією нідерландського формату компанії Talpa The Voice Kids. Концепція проекту: до дітей ставляться, як до дорослих артистів. Всі учасники співають наживо, під акомпанемент оркестру. У шоу є три зіркові тренери, кожен з яких представляє певний сценічний жанр. Переможця обирають шляхом глядацького телефонного і SMS-голосування під час фінальних прямих ефірів. Популярне талант-шоу виходить в Україні з 2012 року.

Раніше OBOZREVATEL публікував всі подробиці вокальних боїв на шоу "Голос. Діти-5".

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