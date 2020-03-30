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30 березня • оновлено в 19:15
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Дорофєєва показала зворушливе постільне фото з чоловіком

2.3т
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Українська співачка і солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками зворушливим постільним фото зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом.

Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Дорофєєва показала зворушливе постільне фото з чоловіком

instagram.com/nadyadorofeeva

"Справжня і чесна фотосесія через web камеру", – підписала фото Дорофєєва.
Дорофєєва показала зворушливе постільне фото з чоловіком

instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєва показала зворушливе постільне фото з чоловіком

instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєва показала зворушливе постільне фото з чоловіком

instagram.com/nadyadorofeeva

Дорофєєва показала зворушливе постільне фото з чоловіком

instagram.com/nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Надія Дорофєєва
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Тyпое семейство. Сpаный безларный альфонс и безмозглая щлюxa!
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