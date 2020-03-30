Дорофєєва показала зворушливе постільне фото з чоловіком

Українська співачка і солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками зворушливим постільним фото зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом.

Знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/nadyadorofeeva

"Справжня і чесна фотосесія через web камеру", – підписала фото Дорофєєва.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!