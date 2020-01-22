"Занадто сексуально!" Дорофєєва показала голі сідниці на фото

Українська співачка і солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася спокусливим знімком, на якому продемонструвала "п'яту точку".
Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому чорному купальнику, стоячи на березі моря.
Надя Дорофєєва
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали Дорофєєву компліментами. Вони написали, що чоловікові співачки, Володимиру Дантесу пощастило з нею.
Пропонуємо подивитися й на інші спокусливі фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.
Надя Дорофєєва позує топлес
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Спокуслива Надя Дорофєєва
Фото: instagram/nadyadorofeeva
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся