"Занадто сексуально!" Дорофєєва показала голі сідниці на фото

Українська співачка і солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася спокусливим знімком, на якому продемонструвала "п'яту точку".

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому чорному купальнику, стоячи на березі моря.

Надя Дорофєєва Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/nadyadorofeeva

Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали Дорофєєву компліментами. Вони написали, що чоловікові співачки, Володимиру Дантесу пощастило з нею.

Пропонуємо подивитися й на інші спокусливі фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Надя Дорофєєва позує топлес Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру Фото: instagram/nadyadorofeeva

Спокуслива Надя Дорофєєва Фото: instagram/nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

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