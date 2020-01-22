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22 січня • оновлено в 04:20
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"Занадто сексуально!" Дорофєєва показала голі сідниці на фото

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Українська співачка і солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася спокусливим знімком, на якому продемонструвала "п'яту точку".

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому чорному купальнику, стоячи на березі моря.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/nadyadorofeeva

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Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали Дорофєєву компліментами. Вони написали, що чоловікові співачки, Володимиру Дантесу пощастило з нею.

"Занадто сексуально!" Дорофєєва показала голі сідниці на фото
"Занадто сексуально!" Дорофєєва показала голі сідниці на фото
"Занадто сексуально!" Дорофєєва показала голі сідниці на фото
"Занадто сексуально!" Дорофєєва показала голі сідниці на фото

Пропонуємо подивитися й на інші спокусливі фото Наді Дорофєєвої, якими вона дивувала шанувальників у мережі останнім часом.

Надя Дорофєєва позує топлес

Надя Дорофєєва позує топлес

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Надя Дорофєєва продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії

Надя Дорофєєва в пікантній фотосесії

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Надя Дорофєєва сексуально позує на камеру

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Спокуслива Надя Дорофєєва

Спокуслива Надя Дорофєєва

Фото: instagram/nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофєєва вразила шанувальників фотографією, на якій позувала в чорній білизні, доповнивши образ курткою.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Надія Дорофєєва
Місце
Україна
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