Дорофєєва, Мадонна і Джолі показали свої екзотичні тату: що вони означають

Майлі Сайрус втратила рахунок своїм татуюванням, а Регіна Тодоренко пошкодувала і довго плакала, коли набила собі кривий символ на пальці.

Знаменитості люблять прикрашати себе незвичайними малюнками і написами, які залишаються на тілі назавжди. OBOZREVATEL розібрався, які загадки в собі таять татуювання Наді Дорофєєвої, Регіни Тодоренко, Майлі Сайрус, Анджеліни Джолі і Мадонни.

Українська співачка обожнює незвичайні написи на тілі. За словами Наді, всі її татуювання у чомусь їй допомагають. Так, рядок "all you need is love" є особистим переконанням Дорофеєвої, слово "dodo" – це її нік, яким артистка також назвала свій магазин одягу, "create" на руці – спонукання творити, а "harmony" на шиї – заклик до гармонії. Всього у красуні близько десяти тату.

"У кожної свій сенс і енергетика. Наприклад, першу "all you need is love "(все, що вам потрібно, це любов. Прим. Авт.) Я набила в Мексиці під час зйомок кліпу "Забери". Це рядок з пісні Бітлз , яка є моєю улюбленою групою і моє життєве кредо", – розповідала раніше Надя Дорофєєва.

Під час зйомок програми "Орел і решка" на Таїті Регіна Тодоренко вирішила зробити татуювання особливим древнім методом у місцевого майстра. Однак, найкращий татуювальник Полінезії виявився підсліпуватим старим, тому тату Регіни на пальці у вигляді трьох трикутників і декількох точок вийшло кривуватим. Результат настільки не сподобався телеведучій, що вона розплакалася і не розмовляла зі знімальною групою деякий час.

Всього у американської співачки близько 74 тату. Відомо, що Майлі набила собі написи і невеликі малюнки на вусі, під грудьми, на обох руках і навіть на ступнях.

За останні роки на її тілі з'явилися такі написи, як "Любов ніколи не вмирає", "Просто дихай", "Погана", малюнки у вигляді сердець, ловця снів, черепів, скелетів, якорів і безліч інших, рахунок яким артистка давно втратила.

Складну особистість актриси можна спробувати "розгадати" по її оригінальним тату. Так, на її лівому плечі ззаду над лопаткою набита буддійська молитва. Джолі зробила це татуювання, коли була в Камбоджі і усиновила місцевого хлопчика. На лівому плечі у Анджеліни красується список географічних координат – місць, де народилися колишній чоловік Бред Пітт і їхні діти. А найбільше татуювання Джолі зробив колишній монах, а нині знаменитий тату-майстер Аджарн Ноо Канпай. Відомо, що на спині актриси зображені священні тайські Янти – стихії і континенти.

А ось 62-річна Мадонна на початку грудня 2020 року зробила своє перше в житті татуювання. Співачка придумала оригінальний напис "LRDMSE". Це абревіатура імен всіх дітей Мадонни: Лурдес, Рокко, Девіда, Мерсі, Стелли і Естер.

