Доньки Басти і син Собчак: як виглядають дорослі діти російських зірок

Нещодавно папараці застукали російського репера Басту в Майамі (США) з дорослою донькою Машею.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL промоніторив сторінки інших зірок російського шоу-бізнесу в соціальних мережах і пропонує подивитися, як виглядають їхні підростаючі та вже дорослі діти.

Діти Басти (Василя Вакуленко)

У Басти є дві доньки: 10-річна Маша і 6-річна Василина. Так, старша донька артиста вже цікавиться музичною творчістю і навіть встигла стати зіркою. Дівчинка виступила у 2016 році з батьком в спорткомплексі "Олімпійський", не злякавшись тридцяти тисяч глядачів.

Баста з доньками

Баста з 10-річною донькою Машею Фото: Peopletalk

Що стосується молодшої доньки Басти Василини, то вона, як і старша Маша, підросла і стала дуже схожою на свого зіркового тата.

6-річна донька Басти Василиса Фото: ego-zhena.ru

Діти Анастасії Заворотнюк

В актриси Анастасії Заворотнюк, яка хвора на рак, є троє дітей: 22-річна Анна, 18-річний Майкл і Міла, якій немає ще й року. Варто зазначити, що старших дітей Заворотнюк народила від колишнього чоловіка, бізнесмена Дмитра Стрюкова. А маленьку Мілу від фігуриста Петра Чернишова.

Заворотнюк з дітьми та чоловіком

Старша донька зірки дуже схожа на маму і зараз вона займається моделінгом та блогерством. Раніше дівчина мала свій бізнес з продажу одягу й аксесуарів, але недавно стало відомо, що Анна його продала.

Заворотнюк з дочкою Анною Фото: hellomagazine.com

На відміну від сестри, син Заворотнюк не любить зайвої уваги, тому про нього мало що відомо. До слова, хлопець зовсім недавно закінчив школу і вступив до МГІМО. Що стосується маленької Міли, то найімовірніше, вона зараз знаходиться з родичами актриси.

Син і донька Заворотнюк від першого шлюбу Фото: hellomagazine.com

Анастасія Заворотнюк з чоловіком і донькою Мілою Фото: hellomagazine.com

Син Ксенії Собчак

Синові Собчак Платону, якого вона народила від актора Максима Віторгана, недавно виповнилося три роки. Раніше знамениті батьки не показували обличчя хлопчика, але тепер він став зіркою їхніх соціальних мереж.

Ксенія Собчак з сином Фото: instagram/xenia_sobchak

Син Собчак Платон

Діти Валерії

Співачка Валерія — щаслива мати трьох дітей: доньки Анни та синів Артемія й Арсенія. Вона народила їх від колишнього чоловіка, продюсера і композитора Олександра Шульгіна.

Валерія з дітьми

Примітно, що діти пішли по стопах батьків і почали займатися музикою. 26-річна Анна стала співачкою, 25-річний Артемій — керівником швейцарської студії грамзапису, а 21-річний Арсеній виступає з фортепіанними концертами.

Діти Валерії Фото: agroplast.spb

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський комік і шоумен Сергій Свєтлаков показав рідкісне фото зі своєю донькою Анастасією від першого шлюбу.

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