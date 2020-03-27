Донька російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком, Анна поділилася з шанувальниками своїми переживаннями.

Так, за словами дівчини, вона почала вірити в силу тяжіння: чим більше думаєш про погане, тим більше притягуєш його до себе. Саме тому вона тепер намагається спілкуватися тільки з хорошими людьми та транслювати у світ виключно позитивні думки. Про це Анна написала на своїй сторінці в Instagram.

Анна Заворотнюк Фото: instagram/anna_zavorotnyuk

"У житті все взаємопов'язано, як ми живемо, як мислимо, як сприймаємо цей світ. Чим більше ми думаємо про погане, про негативне, тим більше ми притягуємо це до себе. Тому важливо стежити за тим, що ти транслюєш світу. Важливо розуміти, хто тебе оточує: позитивні люди, з якими легко або люди темні, з якими не комфортно... Кажуть, що світ врятує краса. Але це поняття неточне. Його врятують добрі помисли, думки, вчинки та дії", – сказала Заворотнюк.

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